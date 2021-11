La Marcha del Orgullo Disidente se realizará el sábado 20 de noviembre

Se iniciará a las 15:00 horas, en el Paseo de la Memoria (Mackinlay y Belgrano) y de allí se dirigirán hasta el Paseo de la Diversidad (9 de julio y Rosales).

Como todos los años, se realizará la Marcha del Orgullo Disidente, lo confirmó Dexter Leal uno de los organizadores, quien conversó con FM Fuego, haciendo referencia en primer lugar al tema de salud: «Entendemos que la salud es muy importante, más en nuestro colectivo que es hasta un privilegio, donde sistemáticamente, a las personas trans se las excluyó del sistema de salud».

Dexter Leal, habló también sobre la discriminación de la cual siguen siendo objeto: «Siempre que tenemos que hablar de relato de discriminación o exclusión social, aparece el trabajo primero, después la escuela y por último el sistema de salud, o sea los lugares donde todos tenemos que ir, es donde muchas veces se nos deja afuera. Por eso también en esta marcha, la gente la cataloga como la fiesta de los que no son invitados a la fiesta, porque es donde vienen toda la gente marginada, podemos reunirnos, celebrar y festejar con orgullo quienes realmente somos y usarlo como una herramienta política, a eso apunta las marchas del orgullo a nivel internacional y Río Grande tiene muy en cuenta esto. Cuesta mucho que se acepte, está eso como que la discriminación es parte del pasado porque los gay se pueden casar y porque las personas no binarias pueden tener dni, pero no es así, hay mucho trabajo que hacer socialmente, lo digo como una persona trans, siempre hay algo, con hechos, con gritos desde un auto, siguen pasando cosas, y esta marcha, que es una fiesta, es una protesta contra todo ese sistema que nos tiene apartado».

«Esta marcha del orgullo disidente, se planificó a nivel provincial. El suicidio de Nicolás Cristal, joven trans de 15 años de la ciudad de Río Grande, fue un golpe muy fuerte, esta marcha es en homenaje a él, de reivindicación de su nombre, de su identidad», finalizó diciendo Dexter Leal.