LA GESTA DE MALVINAS FUE RECORDADA EN RÍO GRANDE

RIO GRANDE.-Pueblo , ex Combatientes de Malvinas, instituciones educativas, organizaciones gauchas y la presencia del Presidente del Centro de Veteranos, Roma Alancay, el vice gobernador Juan Carlos Arcando, el intendente Gustavo Melella, concejales, senadores , legisladores y diputados nacionales acompañaron el acto central del 37 aniversario de la Gesta de Malvinas donde la ciudad confirmó con su masiva presencia que es Río Grande la capital nacional de la Vigilia.

Hubo ofrendas florales en el Monumento a los caídos y palabras de un ex combatiente, Bernardo Ferreyra “cuando me designaron para unas palabras pensé que decir que no se haya dicho, pero la realidad me golpeó de frente y me dió temas de sobras para hablar que mientras tengamos ciudadanos descarados que salgan por los medios a ningunear a un verdadero Héroe de Malvinas y después de 37 años logró recuperar su casco dejado en el infierno de una trinchera aunque no pudiera salvar las terribles secuelas físicas y mientras existan estos descarados, tendremos tema de sobra para hablar, mientras existan políticos como el Intendente de la Ciudad de Cipolleti (Río Negro) que prohíban a los ex combatientes que puedan honrar a sus camaradas y caidos en Malvinas siempre tendremos temas para hablar lamentablemente” sostuvo Bernardo Ferreyra.

El himno nacional argentino y la marcha de Malvinas fue ejecutado por la Fanfarria del Alto Perú de los granaderos quienes llegaron especialmente invitados a los actos.Luego dio inicio al tradicional desfile cívico militar que tuvo una multitud acompañando el mismo.

