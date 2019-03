La Comisión del Concejo Deliberante trato el proyecto impulsado por la Concejal Laly Mora “producción Municipal de Cannabis para uso medicinal”.

Durante el día de hoy se llevo a cabo el desarrollo de la Comisión del Concejo Deliberante, en la Universidad de Tierra del Fuego, donde se trato la presentación del proyecto ” Cannabis para uso medicinal”.Al respecto la Concejal “Laly” Mora en una nota para Radio Fuego nos comentó: “avanzamos con este proyecto del cultivo Municipal de Cannabis en conjunto a la Asociación Raíces de Fuego, y seguiremos avanzando, porque entendemos que tenemos todas las herramientas para llevar un cultivo serio y posterior producción de aceite de Canabis en nuestra Ciudad.

Así mismo indicó: “no solamente hay que apartarse del tabo si no también de la ignorancia, uno opina aveces por que no sabe, hay que interiorizarse”. Una vez que podamos avanzar sobre esto y que la gente no se sienta cuestionada vamos a poder visibilizar una situación que esta cotidianamente presente entre nosotros ,”yo conozco gente que cultiva en su casa y ni su propia familia lo sabe”.

Además la Concejal expresó “nosotros tenemos todo para poder llevar adelante una producción segura , hay una realidad que hay que mostrar y dejar de esconder,debemos luchar por lo que creemos que es correcto, para poder salir de esa oscuridad en la que se encuentra mucha gente que tiene familiares enfermos y necesitan mejorar su calidad de vida, encontrando la solución a través de las propiedades de una planta “.

La Concejal destaco “la semana que viene estaremos convocando desde el Concejo Deliberante profesionales de la Salud Municipales, a nivel Provincial y privados, e incluso seguiremos insistiendo con las otras áreas que nos faltan para poder llevar a delante la mejor Ordenanza que tiene el único fín de ser beneficioso para los vecinos.

