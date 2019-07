JUDICIALES APUNTAN AL MIERCOLES 10 PARA TOMAR MEDIDAS

RIO GRANDE.-La Unión de Empleados Judiciales ya analizan medidas de fuerza que serán debatidas el próximo miercoles 10 de julio previo al ingreso de la feria judicial, según informó la entidad gremial en el dia de la fecha mediante un documento.

« La seccional 1 fiel a su manera de ejercer la representación gremial agotó todas las instancias de diálogos y espera en la mesa de Pauta salarial anual para consensuar el segundo tramo de la Pauta salarial no habiéndose logrado respuesta alguna y sin fecha cierta de posible respuesta es por ello que sostenemos que la inflación sumada a la pérdida del poder adquisitivo teniendo en cuenta el aumento de los servicios e impuestos resolvemos dar inicio a un plan de lucha que será determinado en Asamblea resolutiva el próximo miércoles 10 de julio a las 9 horas

En la asamblea los afiliados con su presencia darán fe Si estamos en el camino correcto o bien deberemos reconsiderar nuestra determinación muchos Pensarán que estamos cercanos a la feria judicial pero sostenemos que el salario no alcanza hoy y por esos comenzaremos el período de feria con un plan de lucha el que continuará Una vez que se reanuden las actividades normales

Es dable destacar que las deudas no esperan y por lo tanto los judiciales no podemos esperar la lucha es nuestro Horizonte que está pensado en el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Las acordadas no la generamos nosotros sólo Tratamos de representar a los que menos ganan

son los más desprotegidos ya que hay salarios por debajo de la canasta familiar y por ellos debemos ser fuertes y solidarios, dice el comunicado de la entidad Gremial de los Judiciales.

