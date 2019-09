Inscripciones para el ciclo lectivo 2020

Las inscripciones generales para dar inicio al ciclo lectivo 2020 en las escuelas de la ciudad de Rio Grande comenzaran a partir del día 5 y 6 del corriente mes y el primer sorteo se realizara a partir del dia 28 en aquellas instituciones donde la demanda supere las vacantes disponibles.

Al respecto el secretario de Educacion Pablo Gatamora, indicó en diálogo con FM FUEGO que » tenemos abiertas las inscripciones para el ciclo inicial , nivel primario y secundario , lo que es nivel secundario , ya se hizo la primera inscripción que fue el 22 y 23 de agosto y el primer sorteo fue el 31 a las 9:00 horas , y solo fue en aquellos establecimientos en donde se superaba la demanda »

En tal sentido, informó que en cuanto a nivel secundario » el día 5 y 6 de diciembre habrá una 2da pre inscripción , mientras que el sorteo será el día 11 de diciembre .a las 19:00 horas, aclarando , que las instituciones que lo harán, son aquellas que quedaron con vacantes disponibles, mientras que aquellas que no tienen vacantes, no entran, en la 2da pre prescripción .

A nivel primario , e inicial , se hicieron las inscripciones de los hermanitos, los días 2 y 3 de septiembre, pero a partir del día 5 y 6 son las inscripciones generales, y en caso de que las demandas de las escuelas superen las vacantes el sorteo sera el dia 28 del corriente , en cada una de las instituciones escolares , lo que es la 2da inscripción general , se llevara adelante el 15 y el 16 de octubre y el sorteo sera el 19 de octubre » destacando que «todos los sorteos son de forma simultanea y presencial».

Respecto a las salas de 3 años , señaló que en el mes de marzo se pone en marcha todo lo que es obligatorio ,4 y 5 , y con el remanente de vacantes se armaran las salas de 3 ,para que puedan dar inicio en el mes de marzo o principios de Abril.

Según Gatamora, “Este año viene con el mismo porcentaje de matrículas que el año pasado, y dentro de las posibilidades está todo garantizado» agregando que las vacantes están aseguradas para todos los estudiantes.»

Por otra parte ,y consultado al respecto de la complicada situación edilicia en algunos establecimientos educativos de la ciudad , Gatamora explicó que » no tenemos graves problemas estructurales , siempre son problemas que aparecen a diario y que pueden solucionarse rápidamente»

» En cuanto al tema de los roedores, en una reunión que mantuvimos con los padres, les explicamos que esto es responsabilidad de una empresa contratada que va a realizar el trabajo de desratizar pero , lo que sucede es que el contexto en particular alrededor de esta escuela, es complicado , el jardín 27 que esta al frente , no tiene problemas , tampoco los tiene el centro de formación laboral , pero esta escuela si se trasladan hasta allí , verán que esta rodeada por descampado y es muy difícil controlar la plaga, ya que segun nos explicaron, esta no se extermina , pero si colaboramos entre todos manteniendo la higiene podremos controlarla.» concluyó.

