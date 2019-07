INFRACCIONES DE TRANSITO » LA MULTA POR ALCOHOLEMIA SERÁ DE $ 87.200″

El director de Inspección general del Municipio José Díaz, informo en dialogo con FM FUEGO , las modificaciones realizadas en cuanto al cobro de las multas y unidades punitorias y destacó que el valor más elevado corresponde a aquellas que se dan por conducir con alcohol en sangre .

Diaz sostuvo “ que con la nueva ordenanza el valor de las Unidades Punitorias será de 17,44 y anunció que en enero de 2020 se conocerán los nuevos valores de las mismas con las cuales se penalizan las faltas de los contribuyentes en Rio Grande .

En tal sentido, agregó “ Si la persona reconoce la falta y se hace cargo se hace una quita del 25% sobre el monto total lo que no ocurrirá ,si la persona lo realiza mediante un plan de pago”.

Por ultimo , informó que “En caso de alcoholemia las UP van de 750 en adelante con un tope de 5000 y conforme la reincidencia o la gravedad de la situación se llega a la inhabilitación, lo que hay que aclarar es que si la persona asume la responsabilidad y hace el pago voluntario , solamente se le cobrarán las UP y no se le inhabilitará , NO es el caso para quienes no puedan realizar el pago en forma inmediata, o decidan realizarlo en cuotas ya que viene acompañado de una inhabilitación”

