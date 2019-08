Indignante : Por la suba dólar suspendieron la cirugía cardíaca de una beba

La niña nació el 17 de octubre en perfectas condiciones pero dos días después se descompensó y descubrieron que presentaba un problema en el corazón, por lo tanto debía ser operada. Luego de afrontar con éxito la primera intervención, comenzaron a preparar la segunda que debería haber sido el martes 13 de agosto pero tras la inestabilidad en los mercados, la ortopedia decidió no entregar los insumos necesarios.

La mujer y su esposo transitaron el embarazo con normalidad, los estudios de rutina arrojaban resultados positivos y el embarazo llegó a término: a las 39 semanas nació Luz Chalup en el sanatorio San Cayetano y todo marchaba bien hasta que casi en el mismo momento que le daban el alta, ella se puso cianótica y debieron trasladarla al Sanatorio Güemes donde le informaron que su corazón tenía un solo ventrículo.

A la niña le hicieron un cerclaje para bajar la presión sanguínea y este martes, debían hacerle una segunda operación llamada “Anastomosis de Glenn” pero el día anterior, Valeria Molina se comunicó con la obra social (OSMATA) para saber si ya estaban los insumos necesarios pero desde la auditoría del lugar le dijeron que la ortopedia no había mandado la cotización por lo tanto no se iba a realizar la intervención.

“Hace una semana y media que me estoy comunicando con la obra social y no me dan respuesta. Ayer volví a llamar y el auditor me dijo que la ortopedia no estaba mandando las cotizaciones de los insumos, por lo tanto, la operación no se iba a realizar. Es una cirugía que mi hija necesita para vivir, es algo a corazón abierto”, declaró Valeria Molina .

En el mismo sentido, Molina señaló su inquietud e interrogante frente a esta situación: “Ellos me dijeron que ya hace unos días que la ortopedia no manda cotizaciones porque están especulando con el tema de las elecciones y el dólar. Si lo sabían hace unos días ¿por qué no me lo avisaron y yo me manejaba de otra manera? Me lo avisaron con menos de 24 horas de anticipación y porque yo me comuniqué”

“Nosotros presentamos todos los papeles el 31 de julio y recién el 8 de agosto llegó a la auditoría el pedido, lo autorizaron y ahí lo mandaron a la ortopedia. La cirugía era el 13 de agosto y el día anterior me avisan que no recibieron cotización porque las ortopedias hace varios días están especulando: Si yo llamé durante una semana y media ¿por qué nadie me avisó nada?”, volvió a remarcar la mamá de Luz.

