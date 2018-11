Organizado por la Supervisión de Bibliotecas de la provincia, se llevó adelante el viernes en el Gimnasio de la Escuela Provincial Nº7 “El Abrazo de Maipú” el II Encuentro Provincial de Bibliotecas.

En su apertura se realizó la performance “Letras danzantes” a cargo de las talleristas Marcela Carcer y Rosana Bernharstu. Más tarde se presentó la ponencia “Proyecto: construyendo un rol bibliotecario para la escuela especial” a cargo de Ivanna Delelisi y la Biblioteca Popular Sarmiento con “Servicio de lecturas accesibles frente a la discapacidad visual” con Cintia Silva Molina y Gonzalo Zárate.

La Supervisora de Bibliotecas Prof. Sandra Palomeque comentó que todo lo trabajado se basará sobre los ejes de la inclusión y la equidad. “Propuestas como la inclusión de la lectura a no videntes, cómo trabajar adaptando la biblioteca a las necesidades puntuales del usuario y sobre lo patrimonial e identidad de regionalización en lo cultural desde lo local, siempre ensamblados con el quehacer bibliotecarios, es sobre lo que vamos a trabajar”.

Además, se contó con la participación de Carolina López Scondras quien es Bibliotecaria y Periodista y Vicepresidenta de A.B.G.R.A (Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina) quien diserto en la temática “Biblioteca e Inclusión”.

Scondras, además es la autora del libro “Prensa para Bibliotecas” y comentó que tratará de abordar el rol social de las bibliotecas, del bibliotecario y el acceso a la información.

“Es importante entender que las bibliotecas defienden el acceso a la información. Desde ahí hay que formar a los docentes, a la comunidad como encontrar la información que necesitan porque hay mucho prejuicio con los libros, que ahora con internet esta todo en Google y eso es lo mismo que decir que no son necesarias las maestras ni las escuelas porque hay tutoriales en Youtube” explicó Scondras y agrego que “lo que hace el profesional bibliotecario es unir la información con la persona que lo necesita”.

Asimismo, Scondras destacó el trabajo de esta área en la provincia. “Lo hermoso de esta provincia, que no lo vi en el resto del país, es que hay una plataforma de bibliotecarios con cargo en todos los niveles y muchísimo menos una reunión donde estén los Supervisores, los Directivos y los Bibliotecarios de la escuela, algo muy importante en cuanto al dialogo. Si estamos todos de acuerdo hacia dónde vamos, podemos generar de manera transversal planes, programas, políticas. Lo que nos falta es la pata política a nivel nacional en cuanto a decisiones, presupuestos, la cultura en general, pero acá hay un nivel diez en cuanto a este trabajo” destacó.

“La UNESCO plantea en cuanto a bibliotecas escolares, que el bibliotecario tiene que generar herramientas para generar ciudadanos que se informe libremente sobre lo que quiera y para eso le tienen que mostrar los recursos que hay a nivel local, nacional e internacional, es decir que tienen que enseñar qué bibliotecas tenés cerca a nivel local, de qué manera pueden acceder a las regionales y al acceso a la información mundial,. El bibliotecario debe enseñar a hacer búsqueda, porque Google no es el único buscador, hay otros más específicos, depende para lo que quieras, todo eso es lo que hace un bibliotecario. No cuida chicos, no le pone una película para entretenerlos, no está ahí solo para acomodar libros” destacó.

Para finalizar la jornada se desarrolló la exposición de Néstor Cazon e Patricia Irurtia con la temática “La Escuela como generadora del patrimonio esencial”.

