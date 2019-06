“Hoy es un gran día para Tierra del Fuego, celebro que transcurra en paz y tranquilidad” dijo Laura Colazo al emitir su voto

La candidata a legisladora por el Partido Verde, Laura Colazo, fue a votar este mediodía a la mesa 258 del Centro Polivalente de Arte acompañada de su familia, su hijo recién nacido, Francisco, y candidatos del mismo espacio.

“Transito este momento con mucha alegría, es la primera vez que lo hago con mi hijo así que muy emocionada, y esperemos que todos los ciudadanos de la Provincia voten con tranquilidad, que haya mucha participación y que todo siga transcurriendo con normalidad”, afirmó.

Sobre el inicio de su jornada expresó que “la mañana fue como mamá, estando en casa junto a mi hijito, por teléfono hice el seguimiento de la fiscalización y pude hablar con los fiscales generales para ver cómo iba todo en las escuelas”.

Respecto al desarrollo de los comicios en la Provincia manifestó que “tenemos información de que todo viene con tranquilidad, están todas las mesas con autoridades y con fiscales de los distintos partidos, todas las boletas en los cuartos oscuros y el deseo es que siga así”.

Asimismo manifestó que “hemos conformado un gran equipo de trabajo estos años, con candidatos a legisladores y concejales que son muy activos, comprometidos y con mucho trabajo territorial y eso me ayudó a que en los momentos que yo no pude participar estuve presente a través del equipo que me acompaña”.

Consultada en cuanto a las expectativas sobre los resultados de la elección señaló que “siempre las expectativas son buenas, siempre es bueno participar, representar a las mujeres haciendo lo que nos gusta con tanto amor que tenemos por esta provincia así que esperamos con muchas esperanzas los resultados”.

“Mi mensaje es alentarlos a participar, a que concurran, a que lleven sus hijos jóvenes que si bien no es obligatorio el voto a los 16, es importante su mirada y su voz”, sumó.

La abogada y concejal de Río Grande sostuvo finalmente que luego de sufragar “voy a compartir el almuerzo en familia, vamos a estar recorriendo las escuelas y esperando que todo transcurra con tranquilidad y luego vamos a estar en el centro de cómputos del Partido Verde esperando los resultados junto a los militantes y los demás candidatos”.

Gracias por compartir!