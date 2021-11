Habilitarán guardería para niños de 45 días a 10 años para estudiantes de nivel secundario, superior y modalidades en turno vespertino

Lo confirmó la Directora Provincial de nivel inicial, Lorena Rogel y que las mismas podrán empezara funcionar la semana que viene.

En Rio Grande será en el Jardín N° 12 y en Ushuaia en el Jardín N 14.

Espacios de cuidados y contención se habilitarán en Rio Grande y Ushuaia, para niños de 45 días a 10 años, cuyos padres o familiares a cargo, estén cursando estudios de nivel secundario, superior y modalidades, así lo confirmó a FM FUEGO la Directora Provincial del Nivel Inicial, Lorena Rogel a FM FUEGO: «se van a habilitar espacios de cuidado para niños de los 45 días hasta los 10 años de edad, que estén a cargo de estudiantes que estén cursando el secundario, superiores y modalidades en turnos vespertino. También incluye a adultos».

Dijo además que no es solamente para hijos cuyos padres estén estudiando, sino que como «en la actualidad no sólo tenemos padres, hay familiares, abuelos, tíos que tienen niños a cargo, también pueden acceder a estos espacios que obviamente deben estar estudiando. Dentro del contexto que estamos viviendo, sabemos que hay gente que no puede afrontar los costos del cuidado de los niños, por eso la habilitación de estos espacios, como para poder acompañarlos y que ellos puedan seguir con sus estudios».

Detalló que estos espacios de cuidado se habilitarán en el Jardín N° 12 en Rio Grande y en Ushuaia en el Jardin N° 14, la modalidad será de salas multi hogar, por lo tanto se van a armar grupos, los niños de 45 días a 2 años, otro grupo de 3 a 6 años y el tercer grupo de 7 a 10 años.

Sobre cuando comenzará la actividad en estos espacios, la funcionaria dijo que «la idea es implementarlo lo antes posible, en estos momentos se está haciendo el relevamiento de datos y la cantidad de docentes que quieren participar en este proyecto, es probable que la semana que viene podemos empezar. Se está convocando a docentes tanto de nivel inicial como primario, se trata que no sea solamente espacios de cuidados, sino acompañar a estos niños que muchos de ellos están cursando el primario y de estimulación a los más chiquitos. La matrícula que se va a implementar es de 45 niños, van a funcionar de 18:00 a 23:45 horas, no es una convocatoria abierta, se está relevando en las distintas instituciones para saber que familias necesitan de este beneficio y así poder tener una vacante», finalizó diciendo Lorena Rogel.