Gliubich: “Cuando hablamos de construcción colectiva no es para que a cuatro o cinco dinosaurios les vaya bien, es para que generemos una nueva clase dirigente”

De cara a las próximas PASO del 12 de septiembre, el precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio dialogó con FM Fuego sobre la situación actual de los fueguinos y los temas que requieren una atención urgente, como lo es el tratamiento de una Ley que reemplace al actual Sub Régimen de Promoción Industrial y que garantice una mayor previsibilidad para la industria. Además, el dirigente diferenció a la UCR del resto de los partidos con los que dirimirá la interna: “Nosotros estamos construyendo de otra manera dentro del espacio”.

Inicialmente, Gliubich se refirió a la respuesta de la gente luego de tantos meses de pandemia: “Es sorprendente porque cuando comenzamos por septiembre del año pasado la gente estaba un poco reticente con respecto a las cuestiones que tenían que ver con la política, había poco interés. Pero en el transcurrir de estos meses, a medida que nos íbamos acercando a los vecinos de las distintas ciudades, la gente se fue involucrando poco a poco. Nosotros estamos en una construcción colectiva desde nuestro espacio y siempre procuramos escuchar a los vecinos”.

“La grieta existe, pero es sumamente necesario comenzar a transitar un camino de centro. Hoy esta polarización es real y va a seguir existiendo entre estos dos modelos si se quiere, uno kirchnerista frente a uno republicano. Es la realidad que nos atraviesa, pero yo sostengo que, cualquiera sea el resultado de la elección, también es responsabilidad nuestra como futuros dirigentes, o dirigentes de un partido, corrernos de esta grieta y trabajar en conjunto, porque sino quiere decir que esta construcción colectiva en realidad tiene que ver más con un interés individual y no con un proyecto político”, opinó.

Con respecto a los problemas a tratar en la provincia, el precandidato puntualizó en que “hay dos ejes que atraviesan hoy la problemática fueguina. Uno tiene que ver con la falta de empleo y la falta del poder adquisitivo; y el segundo tiene que ver con la falta de vivienda y el acceso a tierras. Ni hablar de lo que le cuesta a la juventud acceder a un trabajo y el día de mañana tener su casa, hoy no se le está dando ningún tipo de previsibilidad y los números son alarmantes, donde hay un 40% de jóvenes que se van de la provincia y no regresan”.

“La provincia de Tierra del fuego es una provincia rica, con mucha capacidad y potencial; pero la desesperanza de la gente tiene que ver con la falta de compromiso y con la mentira por delante de un proyecto que lo único que tiene que recuperar es la dignidad. Esta falta de compromiso es lo que uno ve, ofreciendo ahora recetas y fórmulas mágicas que obvio que la gente no va a creer. Esto es lo que nos tiene que indignar y no tiene que ser parte de un discurso, sino que es una realidad que hay que cambiar”, sentenció Gliubich.

Al ser consultado sobre la extensión del Subrégimen de Promoción Industrial, el dirigente explicó que “hace 35 años que el peronismo ostenta la mayoría en ambas Cámaras. De haber sido otra la voluntad, en el caso de Tierra del Fuego ya podríamos haber tenido el decreto que, en mi opinión, debería ser una Ley con la aprobación de los dos tercios de la Cámara como corresponde. Es importante tener una ley porque una ley no tiene que ver con la voluntad de un Poder Ejecutivo a nivel nacional sino con la voluntad de un Congreso en el cual se encuentran representadas todas las provincias de la República Argentina, logrando el consenso y el apoyo para la prórroga de la ley y para un modelo de país en materia de desarrollo. Acá no se está tratando exclusivamente un modelo de desarrollo para la provincia de Tierra del Fuego, lo que se está discutiendo es la integración de un país en el ámbito del Mercosur”.

“Muchas veces escuchamos a gente que denosta o descalifica a la industria fueguina y nosotros no es que tenemos ensambladoras, nosotros tenemos fábricas como en cualquier otra parte del mundo. Lo que comenzó siendo una ley de promoción económica, hoy es una ley de soberanía. Una ley genera desde el punto de vista privado una previsibilidad para que la industria venga e invierta, pero hoy lamentablemente lo que la industria está haciendo es retirar utilidades y no hay reinversión”, agregó.

En ese sentido, entendió que “si realmente hay voluntad política, entre 4 y 6 meses la ley podría estar aprobada por ambas Cámaras, no requiere más que ese plazo. Tenemos más de 10 mil familias que perdieron el empleo y no es solamente el sector industrial, son también todas las actividades que rodean a esta industria. ¿Alguien avizora algún futuro en la ciudad de Río Grande si no mantenemos vivo nuestro Parque Industrial? La situación es de una gran fragilidad y hasta te diría de una irresponsabilidad muy grande de una dirigencia política que no asumió el compromiso”.

Al respecto de los proyectos que plantearía en el Congreso en caso de ser elegido, Gliubich manifestó: “Dios quiera que antes de que nos toque asumir se apruebe la prórroga del Sub Régimen de Promoción Industrial. De no ser así, yo sé que es un tema muy mencionado pero es algo neurálgico para la zona norte y sumamente importante”.

“Después tenemos un proyecto sobre la limitación de la emisión monetaria del Banco Central. Por otro lado, siempre hablamos de paraísos fiscales pero nunca del infierno impositivo que se vive en la Argentina, se nos hace muy difícil sostener el empleo a quienes estamos en el sector privado y para eso es necesario reducir el nivel impositivo. Además, se debe avanzar en Salud porque hay una gran desinversión en esa área y hay determinados servicios que van a empezar a decaer. El sistema educativo también debe ser contenido, pero no sólo desde lo edilicio sino también con la jerarquización del trabajo docente”, detalló.

Por otro lado, el precandidato hizo referencia a la gran división dentro de Juntos por el Cambio, donde se presentaron 5 listas distintas para pelear las internas: “A nivel nacional, la UCR está buscando este protagonismo dentro de Juntos por el Cambio. La realidad es que durante el gobierno de Mauricio Macri, desde el punto de vista partidario, nosotros estuvimos fuera de la decisión política. De hecho hubo sólo tres ministros de nuestro espacio. Ese protagonismo en la toma de decisiones lo vamos a lograr dirimiendo una interna, con propuestas, recorriendo y buscando el apoyo de la gente”.

En esa línea, señaló que “si bien tenemos un compromiso medular con el PRO, nosotros estamos construyendo de otra manera dentro del espacio. La presencia que tiene hoy la juventud en la UCR y la forma en que nosotros nos estamos acercando a los vecinos me parece que marca un camino totalmente distinto. Yo no juzgo que esté bien o mal, pero nosotros venimos con un trabajo continuo y permanente, colaborando con el recambio generacional dentro de lo que es la juventud radical en las ciudades. Los jóvenes se encuentran trabajando con mucha fuerza desde el punto de vista social y también se muestran interesados en algunas cuestiones políticas. Cuando nosotros hablamos de construcción colectiva no es para que a cuatro o cinco dinosaurios les vaya bien, es para que generemos una nueva clase dirigente”.

Asimismo, Gliubich enfatizó en la importancia de generar confianza sobre la clase dirigente, algo que parece haberse perdido en la sociedad: “En términos económicos, se ha perdido la confianza en nuestra moneda y por eso se termina ahorrando en moneda extranjera. Bueno, en la política pasa exactamente lo mismo. La política es una herramienta transformadora y es la única manera que nosotros tenemos para mejorarle la calidad de vida a la gente porque engloba absolutamente todo. Hay una clase dirigente que tiene que tener la responsabilidad de pensar en una comunidad organizada y una sociedad desde otro lugar y ese es el momento que asumimos”.

“Yo no vengo a arreglar el mundo. Yo como diputado nacional no voy a poder arreglar a Tierra del Fuego o a la Argentina, pero sí me comprometo a no ser una persona que está permanentemente construyendo obstáculos, porque eso es lo que sigue fomentando la grieta e imposibilitando la unión de todos los fueguinos. Hay mucho por hacer y creo que es un momento de inflexión en la política argentina, no sólo en Tierra del Fuego”, cerró el dirigente radical.