Funcionario que no trabaja, funcionario que no cobra

El concejal Raúl von der Thusen anticipó este martes que insistirá nuevamente con la aprobación del proyecto que establece sanciones a los funcionarios municipales y a las empresas Concesionarias de Servicios Públicos que se ausenten ante la citación que requieran los respectivos presidentes de las comisiones del Concejo Deliberante.

El edil confirmó este anuncio luego de que los representantes de la empresa Angus Catering (City Bus) y los funcionarios municipales se ausentaran a la reunión convocada por la Comisión de Presupuesto tras conocerse el nuevo aumento que regirá en el boleto de transporte público de pasajeros. Von der Thusen, remarcó la importancia de que se establezca que las sanciones directas por la “incomparecencia a las citaciones que se hicieran por parte del Concejo Deliberante, sean para los Funcionarios Públicos, a partir de la primera inasistencia, del quince (15%) por ciento de su dieta o remuneración mensual. Para las subsiguientes inasistencias por la misma citación, se acumulará un cinco (5%) por cada una de ellas, hasta su comparecencia o solicitud por parte del presidente de la Comisión de la aplicación de la sanción para la próxima liquidación mensual”. Mientras que, para las empresas Concesionarias de Servicios, “la sanción de mil (1000UP) Unidades Punitorias (O.M. N° 2859/11) en la primera inasistencia. Para las subsiguientes inasistencias por la misma citación, se acumularán doscientas cincuenta (250UP) Unidades Punitorias”.

En este sentido, consideró que “aquel funcionario que no trabaja no debe cobrar. Así sucede en cualquier trabajo. No podemos permitir más la falta de respeto que padeció este cuerpo de concejales en la última reunión de la Comisión de Presupuesto, donde se ausentaron los funcionarios del Municipio de Río Grande junto a los representantes de la empresa Angus Catering. Como representantes de los vecinos queríamos conocer los motivos de este nuevo aumento que regirá en el boleto del servicio de transporte público y evaluar alguna posibilidad para que esta decisión sea revertida. Pero le faltaron el respeto a todos los concejales que sí asistimos y decidieron no presentarse”.

Según explicó von der Thusen, “con la presencia de los protagonistas de cada asunto, mejorará la dinámica de trabajo de todas las comisiones, pero lo cierto es que esto no sucede muy a menudo y se han comprobado casos de concejales que no han recibido la asistencia de ningún funcionario en ninguna de sus comisiones, generando esto un dispendio legislativo innecesario y, por sobre todas las cosas, perjudicando indefectiblemente a todos los vecinos de la ciudad”.

Cabe recordar que ya se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N° 3421/15, que tiene como objetivo sancionar pecuniariamente a los funcionarios que no contestan en tiempo y forma los pedidos de informes realizados por el Cuerpo de Concejales. “Esta normativa sirve como un antecedente suficiente para que se apruebe mi iniciativa, teniendo en cuenta que los resultados fueron altamente positivos y hasta la fecha no se han observado casos de sanción por incumplimiento. De la misma manera, cuando los concejales requieren la presencia en las comisiones de las personas jurídicas concesionarias de los servicios públicos de la ciudad como el transporte y la recolección y disposición final de los residuos de la ciudad. No son pocas las veces que recibimos reclamos de los ciudadanos por el servicio deficitario de algunos de estos servicios públicos y es necesario contar con la presencia de ellos para lograr solucionar estos inconvenientes”.

