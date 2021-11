Familia Liquín: El desgarrador relato de una familia destrozada

30 minutos de una charla donde las preguntas escasearon, porque tanto Rosa como Mamerto, los padres del joven fallecido el pasado viernes al ser atropellado por una camioneta, reflejaron todo su dolor, relatando como era su hijo, la noche del accidente, como se enteraron y el pedido de justicia que iniciarán el próximo sábado, con una marcha que se iniciará a las 15:00 hs desde las Avenidas San Martín y Belgrano hasta el lugar del incidente.

Los padres de Santiago Liquín rompieron el silencio después del trágico suceso en el que perdió la vida su hijo.

Por más de media hora hablaron con FM Fuego, iniciando la misma sin preguntas de por medio: «Estamos muy mal por lo que pasó, esa noche ni su papá ni yo estábamos en casa, cuando volvimos él ya había salido, la mamá de su compañero le puso a su primo para que los llevara al lugar de la serenata, cuando estaban llegando tuvo el accidente», inició la charla la mamá de Santiago, quien continuó diciendo, «sabíamos que él quería ir, pero lo iba a llevar su papá, por eso le compró comida para que primero cene, pero salió más temprano del colegio y había acordado con su amigo de ir. Mi esposo llega a casa, mi hijo estaba en su pieza, ahí el papá le dijo que como sabía que quería ir a la serenata le iba a comprar comida, en esos momentos lo vinieron a buscar, por eso cuando mi marido regresó ya se había ido. Lo que hizo mi hijo fue mandarme un mensaje que se iba con Matías, él los tres días anteriores había ido. El es un chico muy tímido, pero nos dijo que le gustó, que la estaba pasando bien, que hasta bailó el día anterior, por eso no quisimos cortarle que no vaya».

La mamá contó que Santiago era un chico tímido, y que las noches de serenatas eran sus primeras salidas a las que ellos no se opusieron porque por la pandemia, no le habían podido pagar el viaje de egresados, «era la primera salida que hacía mi hijo, estaba egresando, con todo lo que pasó en la pandemia no le pudimos pagar un viaje de egresados, tengo tres hijos más que son mayores y ahí hicimos un esfuerzo muy grande para que pudieran ir. Lo único que podíamos hacer con Santiago era dejarlo ir a la serenata, que se divierta, fue las dos noches y venía contento porque decía que la había pasado muy bien. Era un chico muy tímido, pero muy solidario con sus compañeros y así me lo hicieron saber, me decían ´Y ahora quien nos va a hacer la tarea, los ayudaba en matemáticas´. Más de una vez nos pedía que lo lleváramos a la casa de un compañero para ayudarlo con la tarea. Santiago era abanderado, los profesores siempre nos felicitaban por como era, en la casa me ayudaba en las tareas, a cocinar». continuó diciendo Rosa a la hora de recordar a su hijo.

Sobre la noche que terminó en tragedia, el papá comentó que, «al llegar a mi casa le pregunto a mi otro hijo Fernando si Santiaguito estaba, me dice que si, entonces me voy a la rotisería a comprar comida para que cene antes de irse, pero cuando regresé ya se había ido, porque lo llevaban en un auto así yo no tenía que volver a salir. Se fue con el primo de Matías, que era su compañero con el que fue a la serenata. Cuando llega la madre, le digo que había comprado comida -siguió relatando el padre- pero que Santiaguito se había ido y que le había mandado mensajes a ella».

Rosa interrumpe el monólogo de su marido y brinda detalles de los últimos mensajes que intercambió con su hijo, «me fijo en el celular y tal cual, me había mandado un mensaje diciéndome que se iba en un auto que manejaba el primo de Matías, se saca una foto y me la manda». La mamá de Santiago cuenta que dos días antes, su hijo le había pedido que le compre unos jugos y vodka, porque así le habían pedido sus compañeros, pero ella le dijo que no, que vodka no porque no se podía. «Así que esa noche le compré los jugos y le mandé mensaje diciendo que hacía ahora, que le había comprado el vodka (mintiéndole), y él me contestó ´seguro´, que es como me decía siempre cuando yo lo cargoseaba». Entonces le volví a mandar un mensaje «que hacía, si me tomaba el vodka yo, pero ese mensaje nunca lo vio».

Con respecto al lugar donde se encontraban en el momento del accidente, el papá comentó: «Según Matías, el amigo que iba con él, bajaron en la esquina donde sucedió el accidente, porque vieron un sesto de basura que está en Hiper Tehuelche pasaban a tirar algo de basura que tenían y ahí pasó todo, no llegaron a dejar la basura».

El momento más tenso y triste de la charla fue cuando detallaron como se enteraron de lo sucedido con su hijo: «Estábamos cenando -comentó el padre- mi señora entra al Face y de casualidad ve un accidente, me lo hace ver en el teléfono, pero no le dimos mayor importancia. Habrán pasado 20 minutos cuando recibo una llamada de un número que no lo tengo agendado, por eso no respondo. Enseguida vuelven a llamar del mismo número, contesto, me dicen con un familiar de Santiago Liquín, sí le digo, creo que me dijo que hablaba el Subinspector Bravo de la policía y ahí se estremeció mi cuerpo, porque había visto el accidente en el video que decía mi señora, hablaban de dos jóvenes y dije, ya está, pregunté como estaba mi hijo y me dijeron: ´Santiago ha tenido un accidente, se ve sangre acá en el piso, pero no sabría decirle como está exactamente, cuando lo subieron a la ambulancia estaba estable´.

El papá siguió relatando, «Nos cambiamos a las apuradas y salimos hacia el hospital. Como podía entrar una sola persona ingresó mi señora, yo me quedé con el policía afuera, le pregunté como estaba mi hijo, me dijo tranquilo papá, el estaba mirando, tenía el respirador y ahora le van a hacer una tomografía computada y si hay que hacerle una intervención, la harán, seguramente me lo dijo para tranquilizarme».

Rosa hizo referencia que quien manejaba la camioneta (Germán Sopena) «se comunicó cuando estaba en el velatorio de mi hijo, lo único que dice que no vio, lloraba y no le entendí más nada, no sé como no lo pudo haber visto, si iba con el celular o es ciego y no se enteró, no me explico como no los pudo haber visto, eran dos pibes, no puede ser tan imprudente, mi hijo no merecía este final, somos una familia muy unida, estamos destrozados».

Además, los padres contaron que tomaron contacto tanto con la fiscal como con el juez de la causa, «hemos hablado ayer con la fiscal y nos dijo que todavía no tenía ningún tipo de información, que todavía no había visto nada. También nos atendió el juez, expresándonos que iba a ser imparcial, que en lo posible iba a tratar de tener información antes del 15 de diciembre cuando empieza la feria, otro tipo de información no nos dieron».

Rosa manifestó como están hoy los hermanos de Santiago, «están completamente desechos, si bien me hago la dura porque me quedan cinco chicos, escuchar a mi hijo mayor (Juan) gritar ´querés que me vaya con vos, no quiero que te vayas solo´ me bloqueó totalmente. No pude llorar en el velorio ni tampoco en el sepelio de mi hijo».

La madre también dijo que es lo que pretenden de ahora en más: «No queremos que esto quede así, mas allá de lo que vaya a hacer la justicia, los abogados, nosotros queremos hacer una marcha este sábado, a las 15:00 hs , para concientizar y pedir justicia por todas las personas que han fallecidos como mi hijo».

A su vez, el padre de Santiago, tuvo palabras de agradecimiento para quienes los apoyaron y acompañaron a su hijo hasta su última morada: «Quiero agradecer a todas las personas que acompañaron a mi hijo hasta el cementerio, padres, compañeros, profesores, seguramente vamos a recurrir a ellos para que nos sigan acompañando, sabemos que están con nosotros y nos van a apoyar, como lo hace toda la sociedad que está cansada de estas imprudencias, cansada de personas con alcohol que manejan. Seguramente no vamos a cambiar el pensamiento de todos, pero por ahí rescatamos uno de cien y eso para mi sería bueno. Le hago un pedido a la Municipalidad, que empecemos a sacar gente a la calle como se hace en otras provincias, lo digo porque cuando tuve la posibilidad de ir de vacaciones, veo que en cada cuadra, en cada esquina, están rondando los agentes de tránsito y acá no lo hacen. Todo eso hace al bienestar de la gente».

Finalmente la madre reflexionó sobre el cuidado a la juventud: «Así como cortan las calles para desfiles como el de Malvinas, porque no cortar las calles para los chicos, para las futuras fiestas que tengan, cortar alrededor una o dos cuadras, porque hay que cuidar a la juventud, ellos tienen sueños, proyectos por delante, chicos que estudian y que en el caso de mi hijo, todo quedó en la nada. Hay que cuidarlos y ese es el trabajo del intendente, que cuide a los chicos»

«Ya que mi señora mencionó al señor Intendente, que es el jefe de gobierno de nuestra ciudad, hasta ahora no he recibido un llamado ni de él ni de sus secretarios, soy un ciudadano más, que pago mis impuestos como todos, aunque sea llamen desde la intendencia a la escuela dando un pésame, sentimos una ausencia total por parte de la municipalidad», finalizó diciendo el papá de Santiago.