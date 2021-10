Facundo Carletti: «Para nosotros fue un baldazo de agua fría»

Así se expresó el titular de Proveedora, concesionaria en Tierra del Fuego de Renault sobre el tan mentado artículo 12 y su anexo 2 de la extensión del subrégimen industrial.

Fue la noticia del fin de semana. Cuando se conoció en las primeras horas del sábado el contenido del decreto de extensión del subrégimen industrial para nuestra provincia, y que varios sectores perdían beneficios cuando no se lo esperaban, uno de ellos, las concesionarias de autos.

«Sorprendidos con lo que salió, no pasa si nos beneficia a nosotros o no. Nací en el año 1975 y ya estaba este beneficio, creo que no es justo analizar como afecta o beneficia a nuestro sector sino a toda la sociedad», comenzó diciendo Facundo Carletti, propietario de la concesionaria Renault en Tierra del Fuego.

El empresario continuó diciendo «hoy a la mañana empezamos a trabajar muy temprano, comunicándonos con distintos sectores, pero fue un baldazo de agua fría para nosotros. Hay que leer bien, habrá que ver autos abarca este decreto y cual no de acuerdo a los valores que dice, que es un valor de orígen, cuando sale de la fábrica y lo suben al barco, después hay una cadena de costos que sube ese valor».

Respecto si los autos nacionales podrían terminar con un costo superior al del resto del país, Carletti dijo «el tema es que estamos con un proceso inflacionario muy grande y por ahí lo que se produce en el país pueden ser más caras que lo de afuera, pero no creo que abarque este decreto para una cierta gama de autos que se producen en el país.

Ahora da la sensación que no impactaría tanto estas medidas, pero probablemente en el corto plazo si, me parece que el tema es que cada vez vamos perdiendo más beneficios y no es para nuestro sector solamente».

Sobre si la gente se había volcado a comprar autos como una forma de proteger sus ahorros, Carletti dijo que «se había dado mucho últimamente que como los autos se venden a dólar oficial, la gente con algunos ahorros compraba autos, igual hoy tenemos problemas que son a nivel mundial, a nivel local que no nos podemos stockear por un desabastecimiento grande.

Como Renault no está importando autos o otro tipo de vehículos, ninguno de lo que en estos momentos comercializamos se vería afectado por este decreto, pero en un futuro no lo sé», finalizó diciendo Facundo Carletti.