Estefanía Robledo: «No queremos indemnizaciones, queremos conservar los puestos de trabajo»

La delegada de los trabajadores de Brightstar, se expresó de esa manera ante la proximidad del vencimiento de la conciliación obligatoria y la postura inflexible que mantiene la empresa.

«Estamos convencidos que debe existir un camino diferente para esta situación, teniendo en cuenta la extensión del subrégimen que como bien lo dijimos, beneficia a los empresarios, no podemos ser los trabajadores los que paguemos los costos y quedar en la calle, esperamos resolver esta situación, estamos convencidos con la lucha que estamos llevando adelante lo vamos a conseguir», comenzó diciendo Estefanía Robledo a FM FUEGO.

La dirigente sindical continuó diciendo, «de parte de la empresa no ha habido ninguna alternativa nueva, por eso decidimos manifestarnos fuera del horario laboral, respetando la conciliación que transitamos, pero la empresa no cambia de actitud, nosotros estamos dispuestos a evaluar cualquier alternativa, nuestro objetivo es mantener la planta operativa para sostener todos los puestos de trabajo, pero la empresa se muestra reacia».

Sobre el llamado de parte de la empresa a los trabajadores para que se acojan al retiro voluntario dijo: «la empresa empezó a convocar compañeros para ofrecerles el retiro voluntario, dicen que las indemnizaciones están garantizadas, pero no justifican las acciones que están llevando adelante y no es lo que nosotros queremos».

Finalmente Robledo dijo que «hemos tenido reuniones con el Gobernador y sabemos que el gobierno está trabajando para nuestro objetivo pero insisto que la empresa no cambia su postura. También le hemos pedido al área de industria del municipio que se comuniquen con nosotros, que se involucren, pero no hemos tenido ninguna respuesta.. Si no llegamos a nada este viernes cuando se termina la conciliación obligatoria, vamos a llevar adelante otro tipo de medidas».