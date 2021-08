Este viernes y sábado Cooperativa Renacer ofrecerá productos con precios muy accesibles en las instalaciones de Audivic

La presidenta de la Cooperativa Renacer dialogó con FM Fuego sobre la venta de microondas fabricados por dicha entidad que se realizará este fin de semana en las instalaciones de Audivic en la ciudad de Río Grande, ofreciendo dos modelos distintos de su marca propia a un precio sumamente accesible.

En ese sentido, Coigüin expresó: “Estamos muy contentos por poder llegar nuevamente a la ciudad de Río Grande. Después de tres años de no poder producir con nuestra marca CR volvemos al mercado con precios muy accesibles. Agradecemos a la gente de la Cooperativa de Trabajo TDF ex Audivic que siempre nos apoyan en cada iniciativa que tenemos y en esta oportunidad sabemos que no podemos tener una expo masiva como en otros tiempos, pero las puertas de la fábrica Audivic fueron abiertas para nosotros”.

“En esta oportunidad vamos llevar hornos microondas. Tenemos dos modelos: uno que es de 20 litros, blanco; y otro de 23 litros que es digital con grill. Ambos con un precio muy accesible, con planes de pago con tarjeta y también con Ahora 12 y Ahora 18”, detalló sobre los productos que ofrecerán este fin de semana.

Además, aclaró que quienes paguen al contado, tendrán un descuento del 10%: “El valor del precio de lista del microondas de 20 litros es de $15.544, en el cual pagando al contado (efectivo, débito o crédito en un pago) tiene un descuento del 10% y queda en $13.990; el de 23 litros sale $18.890 y con el pago al contado queda en $16.690. Después tenemos la financiación en cuotas con el correspondiente interés de cada entidad financiera”.

“Siempre que sacamos un producto a la venta, lo sacamos con el precio de costo directo de fábrica, sin sumar ningún costo extra que conlleva el exportarlo. La idea es poder generar un producto de primera calidad para nuestros vecinos, sobre todo teniendo en cuenta la época de pandemia en la que estamos”, agregó.

Asimismo, explicó que “la idea es poder fomentar nuevamente nuestro trabajo productivo, continuar en la Cooperativa luego de tanta lucha y crisis. Veníamos de dos años consecutivos sin producción y pudimos retomar el año pasado, en medio de la pandemia, pudiendo acomodarnos con un protocolo bastante estricto y tenemos prácticamente hasta fines de este año asegurado. El tema es que con esta venta necesitamos generar trabajo para nuestros compañeros para el año que viene. La idea es aunque sea poder generar cada trimestre ventas propias”.

Por otro lado, enfatizó en que estos productos no tienen nada que envidiarle a las primeras marcas: “Nuestra marca CR no tiene nada que envidiarle a las primeras marcas porque los insumos son todos iguales y la mano de obra es la misma que cuando fabricamos para una de las empresas más grandes de la provincia; son de altísima calidad”.

“Este viernes 13 y sábado 14 vamos a estar desde cerca de las 9 hasta las 20 hs en la puerta de la fábrica ex Audivic. Esto será hasta agotar stock”, finalizó la presidenta de la Cooperativa Renacer.