EPOSTO ENTREGÓ MATERIAL A BOMBEROS DE LA POLICIA

RIO GRANDE.-El Secretario de Seguridad de la provincia, Javier Eposto entregó este medio día materiales a los bomberos de la policía de la provincia y a la sección canes de la misma entidad dejando así saldado un pedido que se había observado luego de distintas intervenciones por parte de Bomberos en siniestros ocurridos en los últimos tiempos, donde el material de bomberos en muchos casos quedó dañado y el Secretario de Seguridad decía esta tarde » tienen todo mi reconocimiento , el valor que tienen ustedes para nosotros y para la comunidad es inmenso , exponen siempre su vida y vimos que había cosas deterioradas como las mangas, etc ,tomamos el compromiso de reponer y fuimos a comprar donde el personal nos indicó y eso tiene un valor para nosotros, porque no vamos a comprar donde queremos sino donde los que se exponen nos indican y bueno, ahí están, me da alegría porque cumplimos y esperamos seguir trabajando y cumpliendo»sostuvo el Secretario de Seguridad , Javier Eposto.

