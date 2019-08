«Empezó a la fuerza y no pude hacer nada»: el drama de la atleta argentina que fue abusada por un compañero de equipo

Todavía angustiada por lo sucedido, Giordano siguió con su estremecedor relato: «Empezó a la fuerza y no pude hacer nada. Me agarró, me sentó arriba de él y me empezó a bajar la mano… Tuve miedo porque estaba en un viaje con él y después me juzgaron muchísimo. Pasé muy malos momentos».

El trauma que le ocasionó la violencia sexual fue acompañada por los daños que sufrió de parte de sus colegas. «El mismo equipo me juzgó. Cuando volví estuve con psicólogos. Trabajé con una profesional para no sentirme culpable de lo que había pasado. No quería que nadie se enterara de lo que había pasado, porque pensé que iba a quedar mal con el resto de mis compañeros. Esa persona me hizo creer que si decía algo me iban a odiar. Es muy raro poder explicar lo que viví», afirmó.

Con una voz partida y algunas pausas necesarias para recuperar el aliento, la joven atleta intentó describir lo sucedido. «Estaba en el viaje con él. Esta persona me conoce desde que nací, porque éste es un deporte de familia y todos se conocen con todos. Me encontré sola con él y no supe cómo reaccionar. Empezó a la fuerza y no pude hacer nada», reiteró.