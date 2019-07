Emotivo homenaje a Héctor Cavalotti

Durante la noche del viernes se realizó un emotivo homenaje Héctor Cavalotti en la Plaza Almirante Brown. Trabajador incansable, el “Negro” Cavalotti, reconocido periodista de la ciudad tenía como pasión las motos. Una pasión que lo reunía todos los viernes en la plaza céntrica con grupos de amigos y compañeros de ruta que esta vez, lo recordaron juntos. En el sentido homenaje también estuvo presente su esposa Mariana, sus hijos, compañeros y amigos de los medios de comunicación de nuestra ciudad.

La esposa del Héctor Cavalotti, Mimi dijo “En realidad, es para hacer un pequeño homenaje a Héctor, estamos más que felices porque está la familia de Héctor acá, esto significa muchísimo para nosotros” expresó conmocionada.

Entre recuerdos de momentos compartidos, los compañeros contaron distintas anécdotas vividas en la ruta donde compartían la misma pasión con Héctor, las motos.

Moisés amigo y compañero de Cavalotti abrió la ronda de homenaje expresando “El motivo que hoy nos une en la plaza es recordar a nuestro compañero el negrito que fue y será para nosotros una buena persona, si bien hacemos los encuentros de hace todos los viernes, este viernes es especial, este viernes es para él, este viernes él nos está viendo en el cielo. Nosotros todos los moteros que somos Hermanos del Viento como acá no hay diferencia de grupo y todos los que amamos las dos ruedas te vamos a querer por siempre”.

Tony Gallardo compartió 9mil kilómetros junto a Cavalotti en el mes de enero y contó “Tuve una linda experiencia con un amigo que sin querer en una tarde en el galpón que estábamos con las motos, el me comenta que quería hacer Ushuaia -La Quiaca. En un momento lo había pensado y le digo… “yo te acompaño”, seremos dos el que quiera seguir sigue y el que no se da la vuelta. Sin pensar que el viaje fue una muy linda experiencia para mí porque fue la primera vez que salí por la ruta argentina; la verdad que lo siento mucho y realmente me he descargado emocionalmente porque fue y será un gran amigo” concluyó.

También por parte del grupo, le obsequiaron un cuadro a su esposa “Mimí” y a la familia. “Con el grupo Hermanos del Viento queremos hacer entrega de un pequeño reconocimiento y homenaje a Héctor, de un cuadro que lo hicimos humildemente, pero de lo más profundo de nuestro corazón para toda la familia y para que lo tengan en su casa y lo recuerden como todos nosotros” dijo Moisés.

Tras este reconocimiento la esposa de Héctor expresó “Yo les agradezco mucho a todos, sé el amor que ustedes le tenían al negro y que el negro les tenía a ustedes, entre el periodismo y la moto se terminó de completar, muchas gracias por todo y lo llevamos en el corazón”.

René Vergara, Dirigente Petrolero y parte de la agrupación Hermanos del Viento finalizó dando un importante comunicado “La verdad que es muy emocionante estar hoy acá, hace un año que ya nos conocemos con los chicos que nos dejaron participar y estar dentro de la agrupación, somos parte de ellos. Siendo de petroleros privado hemos hecho la vuelta a la Tierra del Fuego petrolero que se llamó el año pasado Juan José Degratti y bueno esta noche yo quería poner en consideración a mis compañeros para poner a la Vuelta a la Tierra del Fuego en moto “Negro Héctor Cavalotti”, esto nos llena de orgullo como sindicato y como agrupación”.

“Siempre con el viento en la cara… Moteros Unidos de Río Grande, sin distinción de parche, unidos por vos hermano. Buenas rutas Héctor Cavalotti”

