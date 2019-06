Elecciones 2019: Mas de 1000 efectivos estará abocados a la seguridad durante los comicios

El operativo de seguridad para las próximas elecciones del 16 de junio estará a cargo de la Policía Provincial.

Por este motivo, el comisario Darío Rodríguez, informó “hace más de un mes estamos trabajando con los Juzgados Electorales para que todo esto se produzca con buena voluntad y con la seguridad que se merece esta elección. Estamos afectando unos 1000 efectivos policiales en toda la provincia”.

Asimismo remarcó » El trabajo de la policía consiste en la seguridad interna y externa de los establecimientos educativos, así como también en el traslado y custodia de las urnas.

Según se informó habrá uniformados que estarán a cargo de certificar la no emisión de voto para los ciudadanos que no figuren en los padrones electorales es por ello que se habilitaron tres lugares para la justificación de la no emisión del voto.

Dichos lugares serán:

El Salón del IPRA de Perito Moreno 168,

El Gimnasio de la Escuela N°4 de Yourka y Oroski de la Margen Sur

La comisaría Quinta del barrio Malvinas Argentinas.

Autoridades confirmaron que cada una de las delegaciones del Registro Civil atenderá este sábado y domingo, en horario corrido, para que las personas puedan acercarse y retirar el documento que aún permanece en la sede del organismo. El horario será de 8 a 17.

Para tener en cuenta

-Los documentos habilitantes son: Libreta de Enrolamiento/Libreta Cívica; DNI libreta verde; DNI libreta celeste; Tarjeta del DNI libreta celeste; y Nuevo DNI tarjeta.

-No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Sí se admitirá el voto de quien se presente con una versión posterior al documento que figura registrado en el padrón.

-El elector puede votar presentándose con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no haya gestionado el DNI.

