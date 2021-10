Dr. Francisco «Paco» Giménez: «soy tolerante, pero no ante tres energúmenas que no tenían nada que hacer ahí»

El abogado Francisco «Paco» Giménez, fue contundente y dio su versión de los hechos que sucedieron ayer en sede de tribunales, los que se viralizaron a través de videos en las redes sociales, con Mamás en Lucha, en oportunidad en que su defendido se presentó a indagatoria.

Fue noticia ayer el intercambio de palabras que fue subiendo de tono y acciones en sede de Tribunales, que tuvo como protagonista a las Mamás en Lucha y el Dr. Francisco Giménez. El video de estos incidentes se viralizó a través de las redes sociales.

El Dr. Francisco Giménez, le detalló a FM FUEGO su versión de los hechos diciendo, «esto comienza antes, en la calle y debo reconocer que a mi me trataron con respecto el resto de las madres que estaban afuera, pasé por el medio donde estaban ellas, saludé y me saludaron, no sucedió lo mismo con mi defendido, empezaron a insultarlo, incluso cara a cara por parte del padre del menor. Hasta ahí conmigo nada, pero cuando ingresamos, tres mujeres también lo hicieron. El imputado iba adelante, estas mujeres trataban de filmarlo y yo les pedía permiso para evitar cualquier tropiezo, llevármelas por delante que podía ser mal interpretado».

El abogado siguió relatando los hechos, «hasta ahí todo bien, porque la filmación que circuló en las redes sociales es la última parte, no el principio donde me ven a mi con una actitud totalmente pasiva. Cuando llegamos a la mesa de entrada y empezamos a hacer las diligencias, en el video se ve que estoy de espaldas y en un momento me doy vuelta, me dicen algo y se la empiezan a agarrar conmigo y me ponen un celular a la altura de la cara empezando a filmar. Le exijo que saque el celular, que no tiene ningún derecho a filmarme, le sacó el celular y lo dejo en la mesa de entrada del juzgado y es en ese momentos que empiezan los insultos hacia a mí, hasta confundiéndome con el imputado al grito de pedófilo y otras series de cuestiones que no tengo ninguna obligación de soportar, de mujeres, de hombres, personas no binarias o lo que sea, no tengo porqué soportar, el insulto, la agresión, la amenaza de quien sea».

Sobre quien es responsable de este incidente, porqué se llega hasta allí, el abogado dijo que, «esto es responsabilidad del Poder Judicial que debe garantizar la seguridad de las víctimas, de los acusados, de los abogados y de todos los presentes, porque yo fui a trabajar. No voy a la sede del colectivo de las mamás luchonas a manifestarme, estaba trabajando, nunca le falté el respeto hasta ese momento, les dije que me dejen trabajar, que no me molesten, en otros términos obviamente, que estaba trabajando, que no se metan conmigo porque yo no me metía con ellas. Insisto, esto es responsabilidad del Poder Judicial, al edificio de este poder entra cualquiera, en cualquier horario, sin ningún motivo, porque estas madres que estaban ahí no eran la madre del chico que supuestamente fue abusado, porque de ser así hasta lo podría comprender. Nunca entré en polémica con ninguna madre o padre de víctimas de abuso, siempre mantuve respetuoso silencio, porque los comprendo en el dolor, soy tolerante, pero no ante tres energúmenas que no tenían nada que hacer ahí, que empiezan a insultarme y yo estaba haciendo mi trabajo. Si quiero puedo defender al peor de los criminales y eso no me convierte a mí en criminal, ni en un abusador de sus hijos, entonces exijo respeto».

Las Madres en Lucha anticiparon que realizarán una denuncia en la fiscalía por lo sucedido y el Dr. Giménez también hizo referencia a esta posibilidad, «bueno sería que me presenten una denuncia en la fiscalía si no hice absolutamente nada. No tengo ninguna obligación de soportar estoicamente insultos, provocaciones, que me pongan un celular a 20 centímetros de la cara y ellos no tienen ningún derecho de hacerlo. Tengo derecho de reaccionar y si hubieses sido hombres, los saco para afuera y lo soluciono de otra manera, les dije, vayan a buscar a sus maridos y que me vengan a decir estas cosas y lo solucionamos de otra manera, pero que no abusen de su condición de mujer».

Finalmente, con respecto a la causa, el abogado expresó que, «mi defendido declaró, contestó todas las preguntas que se le hicieron. Debo también informar que los exámenes psiquiátricos que le hicieron le dieron bien, como a una persona normal, las pericias sicológicas en la causa dicen que no hay indicios de abuso sexual sobre el menor, si de otros tipos de sometimientos o de expresos traumas sufrido en la infancia del menor y también nosotros estamos pidiendo informes al hospital, que amplíe esos informes, porque en las historias clínicas, antes que mi defendido conozca a la madre del chico, que lamentablemente se suicidó, existen antecedentes de maltrato, golpes, por parte de un progenitor, un chico absolutamente victimizado, violentado durante toda su infancia, hay informes sociales que dan cuenta de esto, dicen progenitor, no dicen padrastro. Dice progenitor, que creo que es uno de los manifestantes también de los pañuelos amarillos de ayer, entonces, estas tres mamás luchonas, cuando presentemos los informes de los hospitales, donde diga que ese chico fue violentado, fue sometido a todo tipo de violencia durante su infancia y no fue el padrastro, veremos si van a seguir manifestándose en tribunales sin conocer los hechos de las causas, las pruebas que existen y en una actitud absolutamente fascista, porque un imputado no significa un condenado.

Después no voy a hacer denuncia en la fiscalía, sino que voy a mandar cartas documentos a cada una de las mamás luchonas para que se retracten y abonen los daños y perjuicios al imputado y a mi por lo sucedido ayer», finalizó diciendo el Dr. Francisco Giménez.