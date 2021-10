Dónde estudiar programación: 20 cursos online y gratuitos

Dado por Udemy. Es recomendable manejar tu ordenador en un nivel medio. Aprenderás términos de la programación como las variables, lectura y escritura, operadores, funciones, bucles y más.

Fundamentos de la programación

Este curso está disponible en YouTube. Incluye explicaciones desde qué es un algoritmo, pasando por los tipos de datos que se usan. y terminando en una historia sobre los lenguajes de programación.

Curso básico de Android

Este curso es proporcionado por DevCode y verás todo lo relacionado a programación y aplicaciones móviles.

Curso básico de Swift para desarrollar en iOS

TareasPlus da la oportunidad, a través de 20 lecciones, para que comiences a hacer aplicaciones en iOS.

Learn HTML5 Programming From Scratch

Curso de 11 horas sobre todo lo que tenes saber sobre este lenguaje, también dado por Udemy. Un requisito es saber inglés.

Introducción a Ruby

Codecademy ofrece este curso totalmente en español con ejercicios para que vayas practicando.

C Programming for Beginners – Go from Zero to Hero!

Si bien C no es un lenguaje de programación tan popular en el presente, es una buena manera de aprender lo básico de los algoritmos. Este curso tiene casi cinco horas de contenido y también lo ofrece Udemy.

Fundamentos de programación con Java

Otro lenguaje de programación muy usado. Es un curso con unas cuatro horas de contenido distribuidas en 57 clases de Udemy.

Instrucción del JavaScript

Otro curso gratuito ofrecido por Codecademy, destacado por su parte práctica.

HTML y CSS para emprendedores

Este curso está creado para todos aquellos que quieran emprender pero no logran convertir su idea en realidad porque no saben programar.

HTML y CSS

Otro curso de Codeacademy, lleno de ejercicios para que crees tu primera página web con estos lenguajes de programación.

Curso introductorio a jQuery

Con ejercicios prácticos, Codeacademy nos brinda la posibilidad de aprender todo sobre era lenguaje.

Introducción a Python

Un lenguaje de programación muy general que está orientado a objetos. Otro lleno de ejercicios gracias a Codecademy.

Efectos en CSS3

Una vez que ya hayas comenzado con HTML y CSS, puedes incluir algunos efectos usando este curso.

Introducción al diseño web

En este curso de Tareas Plus te servirá para aprender cómo usar el HTML, CSS y otros lenguajes para diseñar páginas web desde cero.

Diseño Web Responsive

Una vez más Tareas Plus nos brinda la posibilidad de aprender a crear páginas web desde cero.

Resposive Web Design Fundamentals

Curso en inglés de Udacity para usuarios intermedios y con vídeos instructivos.

Cookies y sesiones en PHP

Al tener tu página web armada, podrás avanzar un paso más aprendiendo todo lo necesario sobre cómo manejar cookies y sesiones de usuarios en PHP.

Advanced Android App Development

Curso en inglés, avanzado y gratuito. Perfecto para aquellos que de verdad quieran aprender a diseñar aplicaciones en Android.

Curso avanzado de HTML5

Otro curso en español que está en YouTube, con 73 clases de un promedio de 20 minutos cada una.