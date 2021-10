Diputada Nacional Mabel Caparrós: «No estoy de acuerdo que se le sacó representación a la provincia en la toma de decisiones, me parece muy centralista esa parte del decreto»

La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Mabel Caparrós, expresó su disconformidad que a la hora de la toma de decisiones en la continuidad del subrégimen industrial, la provincia solamente será consultada, pero la decisión la tendrá Nación.

Mabel Caparrós, Diputada Nacional por el Frente de Todos, habló con FM Fuego para hacer una evaluación de la prórroga del subrégimen industrial expresando: «creo que salió un decreto que contiene cosas muy buenas y tiene otras que no las esperábamos, esa es la realidad. Entre las buenas podemos destacar, esa diversificación del contenido del subrégimen de promoción industrial justamente para la producción, pero también esto de la prórroga de 15 años más 15, ojalá hubiese sido 30 años directamente, pero se plantean metas a cumplir y si esas metas se cumplen existe la prórroga automática por 15 años más. Creo que es un plazo razonable como para garantizar inversiones y con reglas de juego claras. Contempla la situación de los trabajadores, contempla la creación de un fondo con aporte por parte de las empresas y tiene otras cuestiones que son discutibles».

Precisamente sobre los cuestionamientos que hay en este decreto, Caparrós dijo que «evidentemente las textiles no son bien vistas por el Ministerio de Industria de la Nación, el trabajador ha sufrido mucho a lo largo de la historia de radicación de industrias textiles en Tierra del Fuego, han quedado en la calle, industrias que se han ido, han vuelto. Pero tampoco es que se los elimina, les dicen que se ordenen y sigan produciendo. Desde la provincia se acompaña este proceso como para que las empresas continúen produciendo en Tierra de Fuego».

«En lo que no estoy muy de acuerdo -continuó diciendo Caparrós- es en que de alguna manera se le sacó representación a la provincia, el Área Aduanera Especial abre la participación a los intendentes, lo cual es bueno, porque de ese fondo que se genera, se va a financiar las obras que sean necesarias para desarrollar de manera prolija todo lo que vaya instalándose en Tierra del Fuego, pero solamente la opinión, porque la intervención no es vinculante. Las decisiones y autorizaciones sobre quienes se pueden radicar y producir en Tierra del Fuego lo va a determinar Nación y nosotros teníamos expectativa de poder tener opinión y decisión sobre este tema, vamos a seguir insistiendo a ver si de alguna manera se puede modificar, para mi es importante la mirada que tenga la Provincia, que defina hacia donde va y por eso es importante decidir quien se radica en Tierra del Fuego y como lo hace, me suena muy centralista esta parte del decreto».

Ejemplificó porque debería tener la provincia una participación activa en las tomas de decisiones, ejemplificando que, «los equipos técnicos en Capital Federal, los porteños digo, siempre han sido un poco renuentes a esto, a las condiciones especiales en Tierra del Fuego. Nosotros lo vemos cuando se hace el presupuesto, lo hace la oficina de Presupuesto Nacional, cuando nos llega vemos cada distorsión que no lo podemos creer, por eso empiezan todas las modificaciones, las provincias que se quejan, porque lo hacen equipos técnicos que viven en Capital Federal y que es muy difícil que sepan como viven lo que pasa en cada provincia. Creo que en la caso del ministro Kulfas, cambió un poco la mirada cuando visitó la provincia, donde recorrió fábricas, habló con los operarios, tomó contacto con la realidad del trabajador. Evidentemente no alcanzó para cambiar todas las miradas», dijo Mabél Caparrós.