De la Cruz fue condenado a 3 años y medio de prisión

Finalmente, el Tribunal descartó las acusaciones de “tentativa de homicidio” e “incendio” y dictó sentencia condenando a Mario Esteban de la Cruz a la pena de 3 años y medio de prisión efectiva por los delitos de “hurto” y ”daños” por el incendio a la casilla.

Luego de escuchar el fallo, el abogado de De la Cruz, el Dr. Lucas Sartori, explicó que “intentamos demostrar que no hubo dolo homicida, quedó en evidencia que el candado en la puerta lo puso la señora y mi defendido no tenía nada que ver con esa acción y las personas nunca corrieron riesgo con el fuego”.

Por su parte, el Fiscal Ariel Pino, quien había solicitado 12 años de prisión para el acusado, aclaró que no está sorprendido con la sentencia, pero que esperarán los fundamentos del fallo para ver por qué llegaron a esa determinación: “Lo que observamos es que evidentemente el Tribunal al analizar las pruebas ha visto que no existió el dolo homicida, el cual fue el argumento que nosotros utilizamos. Restará ver por qué no hubo un incendio seguido de peligro de muerte para las personas, cuestión que para nosotros estaba acreditada por el perito bomberil que lo dijo en el juicio, además de saber por qué corresponde tipificarlo como un delito por daños y no por incendio u homicidio tentado como habíamos pedido”.

Por último, el fiscal se refirió a la cuestión de género que fue barajada en el juicio: “a lo último el Tribunal da intervención a los organismos correspondientes para que le hagan un seguimiento a la víctima. El tema es que hay que ver si fue analizado el contexto de género para llegar a la conclusión y a la determinación final de la pena”.