CUBINO “AGRADEZCO A FORJA LA ENORME GENEROSIDAD DE RECIBIRME”

RIO GRANDE.-La sede del club Sportivo quedó muy chico para la gran cantidad de militantes y vecinos que se acercaron a la presentación oficial de Analía Cubino como candidata a la intendencia de Río Grande y así intentará ser la continuidad del actual intendente Gustavo Melella. Colmado, sin espacio y con mucha desorganización la presentación de Analía Cubino desato aplausos “agradezco a Forja la enorme generosidad de haberme aceptado en este espacio, a todos los que cada dia trabajan en este proyecto , hay algo que nos diferencia bien que es la pasión y energía que ponemos en resolver los problemas de la gente , nos quieren hacer creer que ahora todos tienen empatia por el otro ,que entienden el problema ,nos quieren venir a contar eso ahora, nosotros sabemos que se siente estar sin trabajo, sabemos que se siente no tener para comer ,lo vemos a diario, no venimos a proponer soluciones mágicas, ni frases bonitas, venimos a proponer ganas y el mismo proyecto que pensó Gustavo Melella con políticas de verdad para la gente , porque Melella hace política-verdad, podemos mirarlo a los ojos , nosotros hacemos cosas de verdad, hacemos y desarrollamos políticas con los vecinos adentro , políticas de inclusión , por eso se ´pensó una ciudad para los próximos 30 años y no hacemos obras por hacer como otros que hacen gimnasios sin calefacción y obscenamente están frente a vecinos que no tienen agua, ni servicios , sin embargo creen que inaugurando para una foto esta todo bien, y no es asi, la gente requiere politicas de verdad “sostuvo la Licenciada Analía Gudiño en el acto se presentación de su candidatura.

