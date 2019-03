CRISIS EN RIO GRANDE, EL SABADO CIERRA “MONTECARLO”

RIO GRANDE.-La crisis económica sigue haciendo estragos en el país y Río Grande no esta exento, se confirmó el cierre del emblemático comercio MONTECARLO que desde hace 50 años es parte de la ciudad, el sábado sera el último dia y despidió a 13 trabajadores.

Daniel Rivarola, Secretario General del Centro Empleados de Comercio en dialogo con FM FUEGO comentó ” si, esta confirmado el cierre de Montecarlo y ya la empresa informó el envío de los telegramas de despido a 11 empleados en Rio Grande y 2 en Buenos Aires,si bien estábamos sosteniendo a los trabajadores porque había un convenio de colaboración con la empresa para tratar de sostener el empleo , esto podia pasar y ayer al cierre del comercio nos reunimos los trabajadores con el propietario Alejandro Nogar , la abogada de la empresa y notificaron oficialmente se cierra el comercio y el sábado será el último dia” comentó Rivarola.

Al ser consultado sobre el cierre de Montecarlo y los motivos del empresario , Rivarola nos dijo ” si, tiene la característica del cierre de otros comercios de Río Grande,la economía no se reactiva, el cierre y suspensiones en las fábricas hace repercutir esto en forma directa, el comercio no vende, parece que los muebles no son prioridad y por eso cierran no pueden mantener el negocio por la cantidad de empleados que tiene,desde agosto del año pasado venimos con esta situación, hay gente de 30 años de antigüedad, o sea todos dolidos por esto” cerró Daniel Rivarola del CEC.



