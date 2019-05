Continúan los problemas en IMPOEX: El gremio denuncia que hay trabajadores en negro

Jonathan Villarroel, representante del Sindicato de Obreros y Empleados Plásticos, habló en FM FUEGO sobre el conflicto gremial que mantienen con la empresa IMPOEX, al respecto indicó que “la protesta se debe a que la empresa no está pagando los sueldos a los compañeros, y tiene por lo menos a tres personas trabajando en negro” y agregó “además no están pagando ni aportes de obra social, ni de AFIP, ni de nada”.

Asimismo, Villarroel destacó que “Venimos a pedir que se le pague los sueldos y los aportes que le deben a la gente, y que a esas personas que tienen trabajando en negro las pongan en blanco”

“En principio el acuerdo con la empresa era indemnizar a la gente que se iba, porque no había trabajo, se los tendría como prioridad para reincorporarse a sus puestos de trabajo cuando hubiera, pero ahora nos enteramos que tomaron a otras personas y no solo eso, las tienen en negro, además a los indemnizados no los llamaron, pero tampoco pueden cobrar porque la empresa ha emitido cheques sin fondo”, destacó el gremialista.

Finalmente, Villarroel puntualizó “Por el momento hemos tomado la decisión de que los compañeros están adentro continúen trabajando para no comprometerlos, pero no vamos a permitir que la mercadería salga de la fábrica hasta tanto no se solucione este problema”.

