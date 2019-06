CLAUDIO QUENO «ESPEREMOS QUE SEA TRANQUILO COMO EL DOMINGO PASADO»

Cerca de las 9:30 horas de este domingo, el actual Intendente y candidato Claudio Queno emitió su voto en la Escuela Nº45.

Fm Fuego dialogo con el candidato de Unidad Fueguina, quien dijo «esperemos que todo sea tranquilo como el domingo pasado”. Al ser consultado por la gran presencia policial en las dos escuelas donde se llevan adelante los comicios indicó que “a mí me parece bien, pero hay mucha gente ofuscada pero bueno. Todo tiene que estar controlado porque es un dia democrático”.

Asimismo, se refirió al faltantes de boletas en el interior del cuarto oscuro, sostuvo que “se buscaron todas las herramientas para buscar algún problema, pero bueno no sabía de boletas faltantes recién me entero, pero faltaban porque un partido político levantó sus boletas según me informó Justicia Electoral”.

Queno hizo referencia a lo que se vivió la semana pasada con los escrutinios “no creo que la Justicia haya demorado el conteo de votos como se dijo el domingo pasado. Solo hubo demoras normales, y nada que ver con la Justicia”.





