Caparrós: “Un día como este, luego de tantos años de democracia, es un día de gran felicidad”

La Pre Candidata a Diputada Nacional por el frente Vamos Todos a Vivir Mejor, Mabel Caparrós, emitió su voto cerca de las 10:00hs de esta mañana en la mesa 310 de la Escuela Provincial Nº 21 “Provincias Unidas”.

“Para mi un día como este, luego de tantos años de democracia, es un día de gran felicidad. Es una gran felicidad también ser protagonista de esto, más allá de los resultados”, indicó.

Asimismo, la pre candidata expresó que “lo que deseo es que sea en paz. Uno intenta, explica y trata de convencer al electorado pero finalmente la gente decide con su voto”.

“Hemos caminado las calles, puerta a puerta, con un gran esfuerzo y la verdad que hemos visto mucha necesidad y mucha desocupación. Independientemente del resultado de la elección, tenemos que trabajar con el compromiso para que esto cambie y mejore para todos”, comentó.

Por otro lado, Caparrós consideró que “estas elecciones PASO me parecen un ejercicio positivo. A la gente le cuesta un poco entenderlas porque tiene que votar dos veces. Pero como decía la candidata de otro espacio la política entra a cada hogar, y si el gobernante se equivoca y el país no crece y no se genera empleo, esto repercute en casa, cuando estamos desocupados, cuando vamos al supermercado y la plata no alcanza, cuando sube la nafta y el gas. La política interviene en nuestras vidas directamente y esto hay que explicarlo”.

Finalmente, la dirigente aseguró que “las PASO son un buen parámetro para octubre y permite que aquellos que no salgan tan bien puedan reacomodarse y perfilar la campaña para las elecciones generales”.

“Vamos a acompañar al resto de los candidatos de nuestro espacio a votar y luego transcurriremos la jornada junto a la familia y a los seres queridos, para más tarde ir al búnker y esperar los resultados”, concluyó.

Gracias por compartir!