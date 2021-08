Calisaya: “Más temprano que tarde se va a tener que avanzar en la obra del nuevo puente por una cuestión de crecimiento poblacional”

En el marco de la 6ta sesión ordinaria del Concejo Deliberante que se llevará adelante en el día de mañana, el concejal del bloque FORJA adelantó a FM Fuego algunos de los asuntos que se tienen en vista para tratar en comisión.

“Estamos preparándonos. Al mediodía nos vamos a reunir en reunión parlamentaria para definir el orden del día y los asuntos que vamos a tratar mañana en la sesión”, comentó Calisaya.

En esa línea, el concejal adelantó que “vamos a pedir el tratamiento en la sesión de un proyecto de comunicación que tiene que ver con la gestión de la prórroga del Fideicomiso Austral, formalmente conocido como el Convenio de Promoción e Inversión para la Tierra del Fuego. Este es un convenio que se firmó hace 10 años y que tenía que ver con la percepción de recursos extraordinarios, donde el 50% de las regalías por explotación de hidrocarburos costa afuera iban con un destino específico a la obra pública, obras que quizás no podíamos encarar con recursos propios”.

“Habiendo finalizado este convenio el año pasado, creemos conveniente hacer un llamado a toda la clase política para que se trabaje en la posibilidad de prorrogar este convenio y que se pueda priorizar el destino de fondos a la obra de construcción del puente de Río Grande. Ese es el proyecto que hemos presentado para esta sesión y que tuvo dictamen de al menos 5 concejales, así que creemos que va a llegar a la discusión de la sesión de mañana”, detalló.

Asimismo, remarcó que esta propuesta de comunicación no sólo está destinada a la prórroga de ese convenio, sino también al reclamo de fondos que no fueron enviados: “El proyecto de comunicación sobre el Fideicomiso Austral también conlleva toda una discusión política por la importancia del convenio y por discutir el reclamo de los fondos que no se percibieron durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. El convenio finalizó recién el año pasado, pero durante toda la gestión de Macri y de la ex Gobernadora Rosana Bertone, no se percibieron los fondos correspondientes en el orden de $1000 millones de pesos al año”

Por otro lado, señaló que “hay otros proyectos que van a pasar a comisión, como el Fondo Especial para la construcción del puente, el cual hemos presentado el mes pasado, y otros que han presentado desde el bloque”.

En el caso particular de la obra del nuevo puente en la ciudad de Río Grande, Calisaya opinó que “es necesario que se concrete la construcción de este puente. No hay nada presentado en un expediente, pero más temprano que tarde se va a tener que avanzar en esta obra por una cuestión de crecimiento poblacional. Incluso en tiempos de restricción de circulación se vio que en las horas pico no se podía transitar de un lado al otro de la Margen Sur. Es necesario hacerlo, porque sino nos va a pasar como en otras cuestiones que la realidad nos pasa por encima. Habrá que analizar incluso el estado actual del puente Mosconi”.

Por último, el concejal indicó que también se tiene en carpeta un proyecto que apunta a la situación habitacional: “hay una propuesta de la concejal Mora que establece la emergencia habitacional. Hay una demanda que es natural por el crecimiento de las familias y otra que es una demanda atrasada que hay que ir resolviendo. En la inscripción de tierras, tanto municipal como en el IPV, tenemos más de 12 mil familias que están pidiendo poder acceder a una vivienda y los programas que se están llevando a cabo no dan abasto con esta demanda”.

“Hoy nos vamos a reunir a partir del mediodía para acordar qué asuntos van a ser girados a comisión”, concluyó Calisaya.