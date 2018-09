ATE Río Grande se reunió con ministros del gobierno provincial

Marcelo Córdoba y otros dirigentes gremiales de ATE se reunieron con los ministros de Economía José Labroca y de Gobierno José Luis Álvarez.

Desde ATE sindicaron que la semana entrante habrá otra reunión luego de que se tengan los resultados del encuentro de los gobernadores y el presidente Macri.

Córdoba en diálogo con FM FUEGO, indicó que “Una vez fracasada la paritaria donde el Ejeuctivo dijo que no había dinero, nosotros desde allí teníamos dos posturas para llevar adelante, una era medidas de fuerza y ola otra dialogar para ver cómo se sale de ésta situación”.

“El Gobierno dijo que a raíz del recorte del Nación se hace imperioso saber que se dice en la reunión de éste martes”, dijo.

Por otra parte, Córdoba manifestó” en tanto y en cuanto no se sepan los cortes para la Patagonia, no se puede aventurar a dar un aumento que después no pueda cumplir, pero también señalaron que algo se va a recomponer el salario”.

