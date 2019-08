ARCANDO «ES UNA ENCUESTA PREVIA DE CARA A OCTUBRE»

RIO GRANDE.-En los estudios de FM FUEGO esta mañana el Vice Gobernador de la provincia Juan Carlos Arcando candidato a senador por Consenso Federal que tiene a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey en la fórmula presidencial realizó declaraciones interesantes en el cierre de campaña electoral.

El vice gobernador comnentó «esto es una encuesta previa a octubre , ahi será la verdad , fue una campaña corta, hemos acercado nuestra boleta porque propuestas serán para octubre, ahi la gente eligirá las propuestas, insisto esta es una encuesta previa de lo que podria pasar con dos meses intensos, aunque es cara, porque son internas de pocos partidos,aunque en otras provincias si se justifican, pero por la ley electoral ya esta así establecido y además presupuestado»sostuvo Arcando.

En otro monento del diálogo Arcando expresó «algunos candidatos hicieron silencio, y eso les dió comodidad de estar en la comodidad de las boletas de la famosa grieta, prefieren ir colgados de las boletas de FF o de MP pero nosotros que vamos con Lavagna y Urtubey nos propusimos decir lo que haremos para los fueguinos en el Senado y el Congreso de la Nación, seremos la voz de los fueguinos ahi, Lavagna-Urtubey no hablan de grieta hablan de como salir de las crisis, marcó los lineamientos , porque si se hacian las cosas bien los argentinos estariamos mejor, porque otros paises tienen mejores economías incluso países limítrofes con 2 por ciento de inflación anual , pero no siguieron lo que dejó Lavagna y así nos va,Urtubey fue el único candidato a Vice presidente que visitó la provincia aseguró delante de todos los fueguinos que el sub regimen de promoción se mantendrá en el tiempo,eso es darle tranquilidad a los trabajadores , porque si esto no crece vamos mal, por eso nosotros con Lavagna y Urtubey garantizamos esa continuidad de la 19.640″sostuvo Juan Carlos Arcando.

