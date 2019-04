Alejandro Nogar : ” En las elecciones no voy a apoyar al MPF “

El Presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, concejal Alejandro Nogar, en declaraciones a FM FUEGO, manifestó su descontento con las políticas económicas del gobierno de Cambiemos, indicando que “Nosotros sabemos que a nivel nacional , este gobierno le ha hecho mucho daño a la provincia , y obviamente ha repercutido en todos los sectores , por eso esperamos que en octubre venga un cambio que reactive a la provincia nuevamente “

Por otra parte Nogar, sin nombrar a la senadora Boyadjian destacó “Es una lástima tener una representante del Movimiento Popular Fueguino que este del lado de gente que tanto daño le hacho a la ciudad “

Consultado sobre si el partido provincial está desapareciendo, Nogar enfatizó que “el MPF no está despareciendo, pero si lo que reclama el afiliado es un recambio de caras y hasta que no se produzca ese cambio ,el partido no va a resurgir ,por eso esperamos que en un futuro volvamos a tener el protagonismo y que tenga representación en todos los estamentos no solamente en dos y no en los Ejecutivos”

Finalmente al Edil se le preguntó sobre si apoyaría a los candidatos del MPF en las próximas elecciones de junio, respondió que “No, no estuve de acuerdo en la Convención cuando se hizo la alianza, por ello no acompañaré al partido en las próxima elecciones”

Sobre su futuro político, Nogar adelantó que tiene propuestas de otros partidos para buscar una banca en el parlamento provincial, indicando “Estamos hablando con otra fuerza política para ir por una banca en la Legislatura”

Gracias por compartir!