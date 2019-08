AJEDREZ, HOY COMIENZA EL MEMORIAL «JORGE HERRERA»

RIO GRANDE.-El «Memorial Jorge Herrera» en homenaje al gran dirigente y jugador de la ciudad de Río Grande, el maestro Jorge Herrera hoy el ajedrez inicia uno de sus torneos mas caros a los sentimientos de los amantes del juego ciencia, desde las 19 hs en el Club de Ajedrez comenzarán las partidas que todos los sábados durante mas de un mes habrá competencia.Ya aseguraron las inscripciones mas de 30 tableros de la Ciudad de Río Grande.

REALIDAD

19 de abril de 2019, edificio Antel, Montevideo, Uruguay. En la mesa 1 del Zonal 2.5 de la FIDE, definen los GM Cristóbal Henríquez (Chile) y Andrés Rodríguez (Uruguay). El ganador se asegura un lugar en Rusia, para jugar la Copa del Mundo en septiembre próximo. El chileno derrota con blancas al experimentado uruguayo y gana así el torneo más importante de Sudamérica. Es incluso, de mayor ELO promedio que el Continental, el otro torneo con el cual se puede clasificar al Mundial.

9 de julio de 2019, Centro Cultural Yaganes, Río Grande, Argentina. Casi tres meses después, Henríquez (en la mesa 1) y Rodríguez (en la 2) vuelven a ser protagonistas de la definición de un torneo. Torneo que finalmente no gana ninguno de los dos, sino el MI salteño Pablo Acosta (tetracampeón argentino sub-20, campeón panamericano sub-20 y actual subcampeón argentino absoluto). Se trata de la XIX edición del Magistral de Río Grande.

No es común que una competencia deportiva realizada en Tierra del Fuego, tenga como protagonistas a los mejores del continente, ni que sea válida para el ránking mundial de la especialidad, y mucho menos que tenga representantes de 5 o más países de distintas partes del mundo.

Tampoco debe ser común que, en la competencia abierta más importante del mundo de un determinado deporte, se hable y se pregunte, en distintos idiomas, por “el circuito de la Patagonia” y más precisamente por Tierra del Fuego. Sin embargo, esto sí sucede en el ajedrez y el ejemplo al que se hace referencia es el Abierto de Gibraltar, que se realiza cada enero y donde participan los mejores jugadores del mundo.

Si no se viera todo esto y sólo se viera como una competencia más de ajedrez, sería muy difícil que el común de la sociedad llegue a dimensionar lo que esto significa para el deporte de la ciudad, de la provincia y del país. Y sí, porque obviamente se trata del circuito ajedrecístico más reconocido y de mayor nivel de Argentina.

El aporte del Magistral de Río Grande ha sido fundamental en el desarrollo del deporte en la Patagonia Austral. A raíz de la gran convocatoria del Magistral (en cantidad y calidad), otras localidades de la región han comenzado a organizar, hace ya un par de años, actividades en fechas adyacentes, formando lo que hoy se conoce como Circuito del Fin del Mundo. Río Gallegos primero, seguido de Ushuaia, Villa Tehuelches (Chile) y el año que viene Punta Arenas, han sumado actividades dándole más fuerza aún al Magistral que celebra cada julio el Aniversario de nuestra ciudad.

El año próximo, tal vez muchos no lo sepan, se cumplen 500 años de Tierra del Fuego. Medio milenio desde que Hernando de Magallanes descubrió el estrecho que hoy lleva su nombre y de que en su paso bautizara a la isla en la que vivimos. En este marco el Circuito del Fin del Mundo 2020 ya en marcha.

