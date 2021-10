WhatsApp se retira de Samsung en 7 días

La compañía anunció que desde el mes de noviembre, una cantidad importante de smartphones se quedarán sin el servicio de mensajería instantánea.

El lunes 1 de noviembre, WhatsApp dejará de estar disponible en varios modelos de celulares Samsung, ya que con el fin de brindarle mayor seguridad a sus usuarios actualizará su software.

Los que no tengan la versión del sistema operativo superior a Android 4.0.4 no podrán continuar con el uso de WarsApp en sus dispositivos móviles, quedando la opción de actualizar el sistema operativo y de no ser posible, deberán comprar un celular nuevo.

Los modelos de Samsung que no podrán seguir utilizando WhatsApp son el Galaxy S2, Falaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, Galaxy Trend Lite y Galaxy Tren II.