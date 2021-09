Von der Thusen sostuvo que “la Ley 19640 sigue siendo materia pendiente”

Con motivo de celebrarse hoy jueves 2 de septiembre el Día de la Industria, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen manifestó que “debemos continuar trabajando entre todos los poderes del Estado para lograr que el subregimen de promoción industrial sea extendido en el tiempo porque todavía la Ley 19640 sigue siendo materia pendiente”. En este sentido dijo que “si nuestra provincia no tuviese el grado de desarrollo que tienen gracias a este régimen económico, el peligro de disputas internacionales con nuestros vecinos podría ser aún más grave como lo que hoy está pasando con Chile”.

En este contexto dijo que “debemos continuar trabajando entre todos los poderes del Estado para lograr que el subregimen de promoción industrial sea extendido en el tiempo porque Tierra del Fuego AIAS ha demostrado el alto nivel tecnológico que tiene en sus industrias,

considerando que tiene que ser uno de los pilares de la ampliación de la matriz productiva”.

En este sentido manifestó que “si bien a nivel nacional hay muchos prejuicios respecto de la industria fueguina como lamentablemente hemos escuchado a algunos precandidatos a diputado a lo largo de esta semana, también debemos decir que esto se debe a la falta de conocimiento, por lo cual es importante que se sepa el grado de desarrollo que hay en nuestra provincia y que no somos simples armadores como dicen los que atacan la promoción industrial”.

Von der Thusen aseguró que “lo que hoy está pasando con Chile y el decreto que no reconoce los límites firmados en un tratado Internacional no es menor, y si nuestra provincia no tuviese el grado de desarrollo que tienen gracias a este régimen económico, el peligro de disputas internacionales con nuestros vecinos podría ser aún más grave”.

Por tal motivo el edil indicó que “hay dos banderas que nuestros vecinos y vecinas abrazan con mucho compromiso, una es la Causa Malvinas y otra es la Ley de Promoción Industrial y el subrégimen, que para nosotros son soberanía también, por lo tanto desde este Concejo Deliberante y desde donde me toque estar, siempre voy a defender la 19640”.

Por último planteó que “no solamente la industria debe mirar a los más grandes, sino apuntalar la formación de nuestros jóvenes, para que haya desarrollo y crecimiento industrial deben apostar a la educación y por eso digo que eso también tiene que ser un desafío, que articulemos la educación y el crecimiento industrial”.