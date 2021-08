Von der Thusen: “Da un poco de bronca que Río Grande siempre quede relegado en lo que tiene que ver con los vuelos”

El presidente del Concejo Deliberante dialogó con FM Fuego acerca de la nota presentada a Aerolíneas Argentinas sobre los constantes cambios de destino de los vuelos que salen de Río Grande, los cuales tienen como objetivo el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires y terminan arribando al Aeropuerto de Ezeiza.

En ese sentido, Von der Thusen contó que “por el año 2018 recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con el gerente técnico de ese momento de Aerolíneas y le pude explicar la situación complicada que resulta para los riograndenses tener que ir hasta Ezeiza y mucho más aún cuando el arribo es en plena madrugada”.

“En aquella oportunidad tuvimos la suerte de que nos hayan escuchado y se cambió ese vuelo para que llegara a Aeroparque, con otro tipo de movimiento de taxis y de personas”, agregó.

Asimismo, el concejal comentó que “muchos vecinos nos han contado que llegan a las 4 y media de la madrugada a Ezeiza y no hay ningún taxi, además de todo un protocolo que hace que no te puedas quedar dentro del Aeropuerto. Quizás ahí dentro es seguro, pero cuando uno sale de allí la seguridad ya no es la misma”.

Por otro lado, señaló que “voy a trabajar también fuertemente en que volvamos a tener el beneficio valor diferencial en el pasaje para quienes son residentes de Tierra del Fuego. Tienen que entender desde Nación que nuestra provincia es una isla y no tenemos otra forma rápida de salir que no sea por avión”.

“Tierra del Fuego es aerodependiente, tenemos una situación distinta al resto de los lugares del país. Los fueguinos no usamos el avión como un lujo, sino que es una necesidad”, remarcó.

Finalmente, Von der Thusen indicó que lo que está solicitando es “que haya un vuelo diario más en la ciudad de Río Grande, que se cambien los horarios y que estos vuelos lleguen a Aeroparque y no a Ezeiza”.

“Hay que pelearlo fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, pero para eso hay que trabajar en conjunto entre concejales, legisladores, diputados, senadores, Intendente y el Gobernador, pidiendo que nos tengan en cuenta ya que, si bien la ciudad de Ushuaia tiene los vuelos necesarios, Río Grande no los tiene”, concluyó.