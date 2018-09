Venta ilegal de tierras fiscales: El Municipio informó que hay cinco denunciados por estafa y se suman denuncias por amenazas

Victoria Vuoto, Secretaria de Legal y Técnica, y Damián De Marco, Secretario de Medio Ambiente Municipal, brindaron hoy una conferencia de prensa en la intendencia de Ushuaia para dar detalles de la causa iniciada a partir de la denuncia de venta ilegal de predios fiscales, contra una red que por ahora tiene cinco imputados.

De Marco recordó el trabajo de regularización que lleva adelante el municipio y el control que se realiza para evitar nuevas ocupaciones. “En ese control que venimos desarrollando se detectó esta situación”, dijo.

“Primero hubo unos mensajes de whatsapp que vinculaban a personas en la venta. En las recorridas permanentes del lugar los vecinos nos han traído pruebas y nos han acompañado en la denuncia que hemos realizado. Hicimos averiguaciones desde el municipio para detectar esta situación y, al tener las pruebas, las presentamos en la denuncia que fue acompañado por vecinos que fueron testigos”, informó.

Por su parte la Dra. Victoria Vuoto señaló que “uno puede tener rumores pero todo depende de las pruebas para realizar una denuncia de estas características. Es una denuncia grave. Hicimos relevamientos en la zona, nosotros tenemos cuadrillas que permanentemente custodian los predios fiscales para evitar ocupaciones, se detectaron ocupaciones y, ante las cuadrillas encargadas de desarmar las construcciones irregulares, las personas admitieron que habían comprado de buena fe y habían sido engañadas por estas personas, por eso realizamos la denuncia por el delito de estafa, que tiene una pena agravada porque se viene simulando una propiedad que no se tiene o una influencia que no se tiene”.

Indicó que “las penas van de dos a seis años” y que los relevamientos arrojaron resultado positivo. Es muy importante para nosotros hacer pública esta situación y haber tomado la decisión de encarar la denuncia penal, y recabar las pruebas necesarias para que la investigación avance. Queremos agradecer a la policía de la comisaría quinta que estuvo con estas diligencias y al juzgado de turno del Dr. Javier De Gamas Soler, porque ha actuado con muchísima rapidez”, destacó.

“El intendente ha tomado la decisión de redistribuir la tierra, generar suelo urbano y poner en marcha la regularización de los barrios y no va a permitir que haya personas que especulen con la necesidad de la gente y hagan negocios muchas veces millonarios con las necesidades de los vecinos”, sentenció la secretaria.

“Estas acciones son criminales, no las vamos a permitir y vamos a actuar en consecuencia para impedir que se lucre con las necesidades de la gente. Cualquier familia en riesgo puede acudir al municipio a plantear su situación, donde hay órganos habilitados para resolverlo. La municipalidad da respuestas y es importante este mensaje para los vecinos”, subrayó Vuoto.

Precisó que hasta ahora son cinco los involucrados y hace poco residen en la zona. “Desde el municipio denunciamos a tres personas y de los testimonios que fuimos recabando y de las pruebas obtenidas se pudieron individualizar dos personas más. Son cinco que aparentemente habrían actuado en complicidad con una red que tenía un negocio clandestino de venta de tierras fiscales. Desconocemos si pertenecen a algún sector gremial, social o el que fuere. En principio no son referentes barriales, porque ellos han estado colaborando con la regularización del municipio y permanentemente buscan soluciones a las necesidades de los barrios. Esto es bueno aclararlo”, dijo, descartando complicidad de los dirigentes.

“Esta es gente que no tiene muchos años en la zona y han querido aprovechar el momento de la regularización para especular, hacer sus negocios y eso no lo vamos a permitir”, insistió.

Con respecto a la cantidad de terrenos que se vendieron de forma irregular, no pudo precisar la cantidad y estimó que “esto lo van a determinar las investigaciones, porque se siguen tomando declaraciones testimoniales y en función de la prueba que se colecte veremos cuántas personas fueron víctimas de estas operaciones”.

“Hasta que la causa no llegue al juzgado no podemos constituirnos en querellantes, pero adelanto que el municipio se va a constituir como querellante por decisión del intendente Walter Vuoto. Por el momento no tenemos participación en la causa”, sostuvo.

Consultados sobre la cantidad que pagaron los vecinos, Damián De Marco señaló que “informalmente tenemos datos de montos de 200 mil pesos para arriba pagados a cuenta. También hay denuncias por amenazas que se han llevado adelante contra estos personajes”, dado que habrían intentado silenciar a los vecinos. “La gente va a tener todo el resguardo y acompañamiento del municipio”, garantizó.

Fuente: SUR54

Gracias por compartir!