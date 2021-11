«Venimos observando faltantes en comercios chicos», dijo Jaime Alderete después de un relevamiento que hicieron en Tolhuin

Así lo expresó el Subsecretario de Comercio de la Zona Norte y Centro después de un relevamiento que hicieron el pasado viernes en Tolhuin, donde el Supermercado más grande cumple con los precios máximos, no así el más chico que argumenta suministrarse de productos de mayoristas que le venden a precios máximo y por ende se le hace imposible cumplir.

Jaime Alderete, Subsecretario de Comercio de la Zona Norte y Centro Jaime, habló con FM Fuego después de las inspecciones que realizaron el pasado viernes en la localidad mediterránea, expresando: «hicimos controles en el supermercado grande que tiene sucursales en toda la provincia y en el otro supermercado más chico que está en la zona céntrica, en el caso del primero el resultado fue bueno, del 100% de los códigos relevados de una canasta de 81 productos, tenían en stock el 75% de los productos, pero con un cumplimiento del 100% de los precios máximos, el 25% de los productos faltantes nos dijeron que son marcas que no trabajan».

«En el supermercado más chico, -continuó diciendo Alderete-, el resultado fue inverso, de los 81 productos relevados, el 75% no estaba en stock y del 25% restante con precios superiores a lo establecidos en precios máximos. En lo que respecta al faltante, ya lo venimos observando no tan sólo en los comercios chicos, sino también en mayoristas, sobre todo en Río Grande, porque varios de ellos comercializan marcas propias, entonces no se adecúan plenamente a la canasta de 1040 productos vigentes en los precios máximos máximos para Tierra del Fuego».

Respecto del trabajo que vienen haciendo desde la implementación de los precios máximos, Jaime Alderete dijo que, «loo que más estamos siguiendo es que los productos que están en stock cumplan con los precios máximos, en el caso del supermercado más chico de Tolhuin ya hicimos el requerimiento para que haga su descargo en cinco días y proceda a informar a la Secretaría de Comercio el motivo por los cuales no cumple con los precios máximos. El propietario de este comercio verbalmente me dijo que el se provee de mayoristas de Rio Grande y que se le hace muy difícil cumplir, pero lamentablemente va a tener que cumplir porque la resolución de precios máximos es válida para todos».

Con respecto a los productos faltantes, Alderete dijo que «hay situaciones que son atendibles, por ejemplo en este caso particular del Supermercado que está en el centro de Tolhuin, porque a él le venden a precio máximo entonces se le hace difícil cumplir, pero va a tener que buscarle la vuelta para ver como se ajusta a lo que dice la circular».

Si los comercios que no cumplen con los precios máximos llegan a reincidir, el subsecretario expresó que, «nosotros somos autoridad de aplicación y tenemos las facultades que nos otorgan las diferentes leyes que regulan todo el aspecto comercial a nivel nacional, lo cual provincia a adherido plenamente, es decir dentro de este accionar se prevé sanciones que van desde apercibimiento hasta la clausura, dependiendo del grado de infracción o de la reiteración de las mismas».