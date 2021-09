Ushuaia- Vuoto agasajó en su día a jubilados y jubiladas

En el Día del Jubilado y la Jubilada, la Municipalidad de Ushuaia agasajó a adultos mayores de la ciudad con una merienda que compartió el intendente Walter Vuoto, en el Centro Cultural Esther Fadul, con integrantes de Centros de Jubilados y con vecinos y vecinas que participan en las actividades para adultos mayores organizadas por el Municipio. Del encuentro participaron también la diputada nacional Carolina Yutrovic, la legisladora provincial Victoria Vuoto y la directora provincial del PAMI, Yésica Garay.

“Es un hermoso reencuentro que brinda la Municipalidad y que como siempre cobija y contiene a nuestros adultos mayores. Y hoy con este festejo, con la banda municipal que regresó para alegrar esta fiesta y con nuestros jubilados y jubiladas que están realmente felices”, expresó la diputada Yutrovic. Agregó que “se reafirma la alegría por la construcción de la residencia del adulto mayor, algo esperado desde hace muchísimos años y que lo va a concretar el intendente alter Vuoto; pero sobre todo compartiendo este momento que emociona mucho, porque es un momento de reencuentro con los adultos mayores”.

La legisladora Victoria Vuoto destacó que “cumpliendo los protocolos y distanciamientos, este es un esperado festejo, es un espacio de encuentro después de un año y medio muy difícil para todos los argentinos y argentinas, para todos los fueguinos y fueguinas y en particular para nuestros adultos mayores”.

“Volver a encontrarse, compartir una merienda y festejar el día del jubilado es un evento de alegría en particular con nuestros adultos mayores”, dijo la parlamentaria y agregó que “este festejo es la continuidad de una política pública del intendente Vuoto que puso en el centro de escena a los adultos mayores, no sólo las medias para cuidar la vida como el Polo Sanitario, sino con todas las medidas que se van adoptando para generar una vida digna que se suma al anuncio reciente de la construcción de la residencia de adultos mayores”.

La directora provincial de PAMI, Yesica Garay afirmó que “encontrarnos después de un año y medio es posible porque hay un plan de vacunación nacional que ha sido más que exitoso, con más del 90% de adultos mayores vacunados en todo el país y, por supuesto, en nuestra ciudad también, que nos permite tener este encuentro, con todos los protocolos y cuidados necesarios. Porque los cuidamos antes, los estamos cuidando y los vamos a seguir cuidando siempre”.

En función de las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus se realizaron dos encuentros en los que hubo shows en vivo, se presentaron los grupos de baile de los centros de jubilados, tocó la Banda de Música municipal y se realizaron sorteos.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos del Municipio, Sabrina Marcucci, sostuvo que “para nosotros estar junto a nuestros jubilados y jubiladas en este día es muy importante, porque la gestión del intendente Walter Vuoto viene haciendo un fuerte trabajo de acompañamiento a los adultos mayores de la ciudad, y este trabajo ha dado buenos resultados a lo largo del tiempo”.

En esa línea, dijo que “la pandemia hizo que tuviéramos que repensar las estrategias para que pudiéramos seguir estando cerca de ellos y ellas, y estos encuentros fueron muy especiales” ya que “pudimos reencontrarnos con más de 200 jubilados y jubiladas fueron agasajados por el intendente”.

Marcucci valoró que “se viene haciendo un trabajo muy bueno desde la Dirección de Adultos Mayores del Municipio, en muchos casos articulado con el PAMI. Estuvimos cerca de quienes más nos necesitaron en los últimos meses que fueron muy difíciles, y ahora tuvimos la posibilidad de encontrarnos y compartir”.

La funcionaria apuntó que “el trabajo en forma virtual, telefónico y casa por casa que realizamos durante la pandemia a pedido del intendente fue un desafío, y nos permitió llegar a esta instancia de encuentro responsable y cumpliendo los protocolos sanitarios”.

Finalmente, la titular del área Social del Municipio enfatizó que “en estos tiempos de pandemia no solo es necesario el cuidado de la salud física, sino que también son necesarias estas instancias de socialización para la salud mental de nuestros mayores, que necesitan más que nunca estar cerca de sus pares y sus afectos”.