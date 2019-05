Ushuaia-Movilidad urbana: La Lista 169 impulsa un «Sistema Único de Transporte Escolar»

Los candidatos a concejales de Ushuaia por el Partido Integración y Trabajo explicaron en qué consiste su «Idea Nº7», de un total de 15 puntos, con la que se propone modernizar la movilidad urbana. En ese marco, impulsan la creación del denominado «Sistema Único de Transporte Escolar» con colectivos que tendrán paradas específicas y que permitirán que los alumnos puedan ir solos a la escuela, evitando que cada uno lo haga en autos particulares, con lo que se elimina la congestión de tránsito en horarios pico y se agiliza el resto del transporte público.

«Proponemos un sistema para transportar únicamente escolares desde paradas especificas hasta los diferentes colegios, diseñado con circuitos que permitan que los alumnos puedan ir y volver solos de los establecimientos educativos», explicó Guillermo Worman.

Aclaró que «los chicos no compartirán el transporte con ningún pasajero que no sea escolar y los colectivos no descenderán alumnos salvo en sus respectivas escuelas».

Este sistema «elimina la necesidad de llevar y retirar a los alumnos hasta la puerta del colegio, generando la consiguiente congestión vehicular que supone un ‘un auto/un alumno’ y mejora la fluidez vehicular en horarios pico, facilitando la frecuencia del resto del transporte público».

Worman, actualmente presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, está acompañado en la lista del Partido Integración y Trabajo por las actuales legisladores Angelina Carrasco y Marcela Gómez, entre otros.

