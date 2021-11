Ushuaia: La Municipalidad promocionó el destino en la Feria Internacional del Turismo en Gramado

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Turismo en conjunto con la Agencia de Desarrollo de Ushuaia participó en Festuris, Feria Internacional de Turismo que se realiza en Gramado (Brasil). La participación fue en el stand del Inprotur y la delegación de Argentina estaba encabezada por el Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa e integraba por el equipo técnico, los destinos Ciudad de Buenos Aires y Ushuaia y las empresas Mendoza Holidays, Brasileiros en Ushuaia, Quality y AMV.

Durante la feria se mantuvieron reuniones con empresas de transporte terrestre, como Planalto e Itapemirim, que impulsarán el turismo desde el sur de Brasil hacia Ushuaia en temporada estival. La estrategia apunta a complementar la oferta de transporte hacia Ushuaia teniendo en cuenta que el estado de Río Grande Do Sul tiene un gran potencial para el turismo de Argentina con más de 11 millones de habitantes y numerosas empresas rodoviarias, con cultura de viajes en ese segmento.

En ese sentido fueron mantenidas reuniones con diferentes Operadores Turísticos: One World, Personal, Mapa Plus, FRT, Galápagos Tour, Mala e Cuia, Cativa, quienes analizaron la posibilidad de una nueva serie charter invierno 2022 como una operatoria que promete mucho éxito. Expresaron su deseo de participar en la comercialización y afirmaron que es un producto de venta segura para el perfil de sus pasajeros.

También se mantuvo una reunión con la Presidente de ABAV de Río Grande Do Sul, Lucia Bentz quien se colocó a disposición del destino para la realización de nuestros eventos de promoción en el estado de Río Grande Do Sul, como siempre se vino trabajando desde la Secretaría de Turismo de Ushuaia desde hace más de 10 años. Destacó también la importancia de la presencia de Ushuaia en Festuris ya que muchos de sus asociados buscan permanente información referente a Ushuaia siempre con mucho interés y vendiendo el destino.

Otra reunión fue con el Cónsul General de Argentina en Porto Alegre, Jorge Perren quien además de ponerse a disposición para colaborar en todo lo que esté a su alcance en el sentido de nuestras acciones de promoción, comentó sobre la posibilidad de la participación de Ushuaia en la Expointer, un gran y consolidado evento de la ciudad de Porto Alegre por donde pasan cerca de 420.000 personas. El Cónsul mencionó la posibilidad de conseguir el espacio sin costo, solo es necesario el armado del stand donde se podría hacer un trabajo direccionado al segmento de público final, tarea que tendría mayor relevancia aun si se establecen los vuelos chárter para el invierno 2022 hacia Ushuaia.

El secretario de Turismo, David Ferreyra, destacó que “fueron atendidos muchísimos agentes de viajes y nuevos operadores en el escritorio de Ushuaia en el stand de Argentina. Por medio de la App del evento fueron solicitadas y concretadas 17 reuniones especiales con agentes de viajes y operadores que tenían intención de crear grupos hacia Ushuaia o algunos ya con paquetes en venta y necesitaban informaciones específicas relacionadas con el perfil se sus pasajeros. En todas esas oportunidades se presentaban a los profesionales todas las herramientas de ventas de Ushuaia y novedades del destino”.

“También se atendieron a diferentes medios de prensa que se mostraron dispuestos a divulgar el destino sin costo, apenas enviando releases y fotos para las varias notas que tienen intención de publicar” destacó Ferreyra, quien remarcó la presencia de “varios influencers y periodistas especializados buscaron información de Ushuaia y expresaron su deseo de visitar y presentar propuesta para un trabajo en conjunto junto bien como pautas publicitarias”.

Por último, Ferreyra remarcó que “el volumen de trabajo en general en la feria, desde el escritorio de Ushuaia fue muy intenso y fue muy importante la participación del destino en este importante evento por la visibilización para todo Brasil, nuestro principal mercado emisor y el mundo”.