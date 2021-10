Ushuaia: La municipalidad invita a la capacitación «Cómo desarrollar tu negocio» para PyMes y emprendedores locales

La Municipalidad de Ushuaia, por medio de la subsecretaría de Desarrollo Económico, realizará una capacitación integral titulada “Cómo desarrollar tu negocio”, dirigida para todas aquellas personas que deseen llevar adelante una PyMes o emprendimiento.

El subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, destacó que “esta actividad tendrá también como disertante al ex Ministro de Economía de la Provincia, José Labroca” y remarcó que el objetivo central es “seguir generando herramientas para nuestras PyMes y emprendedores. Consideramos que la capacitación y la formación es parte vital del desarrollo de estos sectores y que generan sin duda más empleo y la posibilidad de que muchos fueguinos y fueguinas se desarrollen en lo qué deseen emprender”, mencionó.

“Hay una visión clara de Walter Vuoto y de su equipo de contribuir no solo a la generación de empleo si no a mejorar la cantidad y calidad de formación de nuestros emprendedores y empresarios locales y para eso generamos estos espacios de formación”, destacó Ventura.

La capacitación se brindará en el edificio de Punto Digital Ushuaia, Kuanip y La Pampa, los días viernes 29/10 y viernes 05/11 a las 18h. Quienes deseen formar parte, podrán inscribirse previamente indicando: nombre, apellido, DNI, edad, dirección y teléfono al siguiente email: [email protected]