Una vuelta distinta

Se van acotando los tiempos para lo que será la XXXVI edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego que se correrá el 22, 23 y 24 de marzo próximos. Mucho se está trabajando en el trazado ya que este año cambiará su recorrido saliendo de al lado de la Ruta 3, para surcar la Ruta Complementaria F y sectores del Corazón de la Isla, esos caminos que hace mucho más de una década no ven a la VTF pasar.

El presidente del Moto Club Río Grande, Daniel Brizuela, comentó en referencia a la carrera que “el Clasificatorio se hará el viernes 22, se implementó para este año que no sólo sea ordenatorio, sumará también para el tiempo total de carrera. El sábado 23 la carrera saldrá de la traza de la Ruta N3, se largará en el Destacamento José Menéndez y al llegar al cruce de entrada al Yehuín, se agarrará la Ruta F donde los corredores irán entre el alambrado y el camino no pudiendo pisar la calzada ya que eso es una falta grave que desemboca en exclusión directa. Únicamente podrán hacerlo en los sectores marcados. Para que esto se respete vamos a poner veedores a lo largo del camino, unos 20, que se encargarán de hacer respetar esto. De todas maneras también vamos a aceptar filmaciones como prueba por parte de cualquier participante, auxilio o público que lo aporte. Fotos no.

La ruta F estará cerrada con lo cual los auxilios no podrán circular desde el momento que se ponga en marcha la competencia. Se establecieron puntos fijos para el reaprovisionamiento de combustible, el primero estará en la Estancia Buenos Aires a 45 kilómetros de la largada y otro en Yehuin a 75Km. El siguiente sería en Tolhuin que está a 37Km donde se hará un parque Cerrado.

De Tolhuin largarán rumbo a nuestra ciudad, allí irán al costado de la Ruta 3 hasta entrar en Kosobo, Cuerno de Vaca, Ramón, Paso de la Menta para llegar al aserradero de Padín y salir hasta Bronzovich. De ahí en más harán Petrel, Garibaldi Viejo y el clásico camino hasta el Complejo Cerro Castor que sería el final de etapa”.

Al preguntarle porque no se llegaría hasta la ciudad, Brizuela comentó “hasta el momento llegamos al Complejo Cerro Castor, allí tenemos confirmado el salón, hay estacionamiento para todos los auxilios y los vehículos en competencia. En esta semana estaremos viendo con la gente que está trazando los caminos del lado de Ushuaia si hay posibilidad de llegar más cerca de la ciudad, pero está complicado ya que el camino del gasoducto por donde mayormente se circulaba, ahora es una autopista donde se desarrolla muchísima velocidad a lo que se le suma el polvo en suspensión, eso es una mezcla perfecta para el desastre ya que los accidentes estarían a la orden del día, y a esa velocidad, siempre son graves”.

Respecto de las inscripciones que ya están casi al corte del primer cierre el dirigente acotó “la verdad que los pilotos están bastante haraganes, siempre esperan hasta último momento. Hasta ahora tenemos un listado bastante acotado, pero todavía queda mañana para concretarlas. También tenemos en claro que con este tema de la recesión que están teniendo las fábricas se nos va a caer un poco el número final, tenemos unos cuantos corredores que trabajan allí y que no van a poder ser de la partida. Por lo que estuvimos sondeando creemos que rondaremos los 140 pilotos, unos 60 menos que lo de costumbre”.

Al preguntarle si hay confirmaciones de pilotos foráneos dijo que “tenemos confirmado gente de afuera de la isla y son unos 25, algunos ya están inscriptos y otros nos mandaron las planillas. Este año viene nuevamente el periodista especializado en Enduros, Luis Astray, que trae seis pilotos de Buenos Aires. El salteño ganador el año pasado en motos, Nicolás Kutulas, y el riojano Diego Llanos también van a dar el presente, de Punta Arenas vienen unos cuantos, de Calafate confirmaron y también de Santa Cruz” finalizó.

Una Vuelta que genera muchas expectativas no sólo por los cambios sino también por el momento económico que indudablemente tiene una réplica en esta edición.

