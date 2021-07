Una mujer reclama que se dé curso a la denuncia que realizó por el abuso sexual de su hija

La madre de la menor de 3 años denunció en abril pasado al presunto abusador y reclama que hasta el momento no la han citado ni siquiera para realizar la cámara Gesell.

En el día de hoy, la mujer se dirigió al Juzgado a cargo del Dr. Daniel Cesari Hernández, luego de conocer que la fiscalía remitió una solicitud de un conjunto de medidas de prueba.

En ese sentido, la joven declaró: “Todavía estoy esperando para la cámara Gesell y los psicólogos para mis nenes, desde que hice la denuncia en abril no me han llamado”.

“Esta persona quedó a cuidado de mis hijos y mi hija me hizo saber que la había tocado, yo hice la denuncia pero estoy esperando”, agregó la mamá de la nena de 3 años y de un nene de 9, los cuales quedaban al cuidado de la persona denunciada.

Asimismo, señaló que “estoy desde las 9 de la mañana, cada vez que vengo me dicen que tengo que tener paciencia, que hay muchos casos, pero el tiempo sigue pasando y yo quiero que se haga ahora”.

Por otro lado, la mujer se refirió al estado de sus hijos e indicó que “busqué por mis propios medios psicólogos, porque desde el Juzgado no tuve ni una respuesta. Voy a seguir esperando acá hasta que me atiendan y me den una fecha para la cámara Gesell”.

Finalmente, la mujer remarcó que es vecina de la persona denunciada y que “no me lo quiero volver a cruzar ni que mis hijos se lo crucen. Voy a terminar presa por arruinarlo yo a él. Yo quiero que salga todo a la luz y que él pague”.