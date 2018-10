Tolhuin: Queno presentará un pedido de certeza a la justicia para ser candidato en el 2019

El intendente de Tolhuin, Claudio Queno, en una entrevista mantenida con FM FUEGO fue consultado sobre si se presentaría en las elecciones del 2019, a lo cual respondió que “Vamos a hacer un pedido de certeza al Juzgado electoral, para que se queden tranquilos”.

“Es para saber si la justicia nos habilita, yo entiendo que sí, por eso hacemos el pedido, destacó.

Por otra parte, Queno, dijo “la gente me pide que me presente, es un porcentaje importante, pero será la justicia que dirimirá si puedo o no, por eso presentamos el pedido de certeza”.

