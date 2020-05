Tolhuin: empleados de una empresa vinculada a la construcción solicitan respuestas

En el Barrio “Provincias Unidas” en las 55 viviendas que se encuentra ubicado en la localidad de Tolhuin, se llevó adelante una protesta por 5 empleados de la empresa que está a cargo de la construcción, es ese sector.

El móvil de FM Fuego en Tolhuin pudo dialogar con uno de los empleado y en ese sentido explicó “El día 28 recibimos en un grupo de WhatsApp que tenemos todos los compañeros de la obra, un audio del capataz donde nos informaba que el día 30 nos daban la baja a todos. Cuando hay un decreto presidencial que no nos pueden dejar en esta situación que estamos viviendo y se complica en conseguir trabajo, está complicado. Por un lado por la pandemia que estamos viviendo y la otra, estuve en contacto con compañeros que ya fueron dados de baja y me decían que fue una miseria lo que le pagaron en la liquidación porque la empresa a nosotros nos blanquea como que trabajamos 4 horas diarias cuando en realidad trabajamos más de 8 horas, o sea que nos pagan la mitad de lo que corresponde en la liquidación. Debería haber un control del Estado, un control de obra, del personal. En el recibo del compañero, del mío por ejemplo, figura como que trabajamos 40 horas quincenal cuando trabajamos más de 80 horas” y en ese mismo sentido añadió “La otra es que yo hago trabajos de oficial, estoy a cargo de una cuadrilla y me tienen blanqueado como ayudante, ese es otro motivo. Asique vinimos acá a ver qué solución nos pueden dar, que nos blanqueen como corresponde y lo otro que pedimos es que no nos despidan porque en mi caso y el de otros compañeros, vivimos en alquileres, tenemos familias, hijos y se nos complica mucho, más en esta situación que estamos viviendo, que no podemos conseguir trabajo”. Al ser consultado hacía quien iba dirigido el reclamo dijo “la empresa se llama proyecto fueguino”.

En tanto explicó que “salió el decreto, yo me estuve comunicando con el contador y le pase el enlace del decreto y en poca palabras me dijo que sigue en pié el tema de las bajas. No solo de mis compañeros de acá, sino también los compañeros que son de Rio Grande. Acá trabajamos más de 30 personas, de acá de Tolhuin somos 6 y la mayoría fueron dado de baja anteriormente”.

Asimismo, este empleado manifestó “queremos una respuesta lo más ante posible, trate de comunicarme con gente de la UOCRA, que sería nuestro sindicato, pero no consigo el número de teléfono, no me pude comunicar con nadie. Con el ministerio de trabajo me estuve comunicando, con uno de ahí, me dijo que me lo tomaba como una denuncia, pero quedó ahí nomas. Hice la denuncia, le mandé 2 mail nunca me contestaron”. Además de toda esta situación los empleados manifestaron que “nosotros tenemos nuestras herramientas y trabajamos con nuestras herramientas y quedaron acá bajo llave” Además hicieron referencia “nosotros veníamos respetando la cuarentena, porque entendemos toda esta situación, pero si no salimos a pelear por nuestros derechos, desde la casa no lo vamos a poder hacer. Queremos una respuesta, queremos una solución y nos vamos a quedar acá el tiempo que sea necesario” Finalizó.

