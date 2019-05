Tolhuin: El médico acusado de abuso fue sobreseído por la justicia

El médico Boris Décima (33) médico generalista, que prestara servicios en el Centro Asistencial Tolhuin quedó finalmente sobreseído de la causa procesal en la que dos pacientes mujeres de 50 y 35 años, señalaran que, en distintas oportunidades, el profesional tuvo un trato irrespetuoso que generó incomodidad con insinuaciones, e incluso manoseos impertinentes en relación a la consulta, tras lo cual este fuera denunciado penalmente por acoso sexual.

El hecho sacudió a la comunidad y a raíz de la denuncia, al médico se le inició un sumario administrativo, se le suspendieron los haberes y fue temporalmente separado de su cargo hasta tanto se esclareciera la situación.

El profesional, dialogó con FM FUEGO y sostuvo que “a casi un año de lo sucedido, los jueces junto con el fiscal determinaron que en base a las pruebas que se presentaron, no había ninguna razón para inculparme y por lo tanto me han sobreseído de las denuncias penales que se me realizaron, me han dejado libre de culpa y cargo “.

“Ahora que la causa terminó, lo único que pido es volver a ejercer como médico, que el Ministerio de Salud me permita reincorporarme a mi trabajo como siempre y que me paguen los haberes correspondientes a los 11 meses que se me adeudan” concluyó.

Gracias por compartir!