Tiziano Toñanes: “Empecé a escribir el libro durante la cuarentena para pasar el tiempo”

En diálogo con FM Fuego, el joven riograndense habló sobre el libro “El Concejal”, un relato de suspenso y acción que comenzó a escribir el año pasado y que finalmente pudo publicar en los últimos días.

“La novela trata sobre una chica argentina que vive en el exterior con su familia y que, a raíz de varios sucesos, una reunión familiar se transforma en algo turbio que cambia toda su vida. Ese sería el resumen de la trama, para no contar mucho. El libro tiene 388 hojas”, contó Tiziano y aclaró que “si bien no hay un género de acción como en el cine, se basa mucho en eso y en el suspenso”.

En ese marco, el joven de 15 años comentó que “el año pasado empecé a escribir relatos cortos, después me fui soltando y escribí relatos un poquito más largos y novelas cortas. Cuando vi que la fórmula de la novela me resultaba algo más cómoda, salté a la novela propiamente. Yo soy muy fanático de las películas de acción y me basé un poco en eso. En cuanto a la lectura, me gusta mucho el horror, sobre todo el de H.P. Lovecraft”.

Al ser consultado sobre cómo comenzó con el libro, Tiziano señaló que “en realidad lo empecé a escribir para pasar el tiempo en la cuarentena, pero cuando entré en el centro de estudiantes del CPET, el presidente me dijo que lo que escribía era bueno y que si mejoraba un poco tenía algo lindo para ser escritor. Con la novela que tenía en mente, probé haciendo un guión y con el tiempo llegué a lo que es hoy la novela publicada”.

Por otro lado, indicó que “pensé en sacarlo en formato digital, pero me decidí por lo físico que es lo más habitual. Si después tengo plata y puedo sacar la edición digital seguramente lo haga”.

“Todavía no tuve tiempo para salir a distribuirlo en librerías, pero seguramente la semana próxima esté averiguando por los distintos locales a ver cómo hay que hacer para ofrecerlo”, concluyó el joven escritor.

Para contactarse con Tiziano, pueden hacerlo vía Facebook como “Tiziano Toñanes” o al teléfono 2964 15-576862.