TAXISTA » EL SEGURO NO SE HACE CARGO PORQUE NATALE ESTABA BORRACHO»

RIO GRANDE.-Carlos Marchand es el taxista que el pasado 22 de setiembre fue impactado por el ex presidente de vialidad provincial, Gastón Natale quien además de chocar al taxi escapó del lugar y luego atrapado por la policia.

A mas de 1 mes de aquel episodio, el taxista en diálogo con FM FUEGO comentó esta mañana » en realidad nadie se hará cargo el seguro dijo que no hará nada y Natale jamás me dió una respuesta no hay nada, de esto no quedó nada, luego del accidente no me atendió el telefono, le mande mensajes y un dia me mandó un mensaje diciendo que dió instrucciones al seguro que se hicieran cargo (LA CAJA) y ayer me respondieron que ellos no se harán cargo porque Natale estaba borracho, entonces decidí ir a hablar con el nuevo presidente de Vialidad Provincial y me dijo que el problema de ellos es revolver el estado de la camioneta que les pertenece y no del daño que me causó a mi».

» Mi idea es resolver esto sin abogados pero no me queda otra , quiero seguir trabajando sin molestar a nadie, el auto está destruído, el inspector del seguro no me dijo nada, hoy estoy trabajando con el auto de un compañero pero no hay respuesta de nada del accidente, ahora habrá que tener paciencia , iniciaré acciones legales , no queda otra»sostuvo Carlos Marchand chofer del taxi destruído por el ex presidende de Vialidad Provincial.

Gracias por compartir!